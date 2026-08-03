Мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин в Уральске

Также при задержании подозреваемый напал с ножом на полицейского.

В Уральске полиция задержала 29-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на продуктовый магазин. Мужчина забрал из кассы деньги, а при задержании оказал вооруженное сопротивление, сообщает polisia.kz.

Нападение произошло накануне. Владелец одного из продуктовых магазинов позвонил на пульт "102" и сообщил, что в торговую точку ворвался неизвестный. Злоумышленник, угрожая ножом хозяину магазина и его знакомой, вытащил из кассы около 100 тысяч тенге и скрылся.

В ведомстве рассказали, что получив вызов, стражи порядка оперативно прибыли на место.

- Изучив записи с камер видеонаблюдения, они вычислили маршрут налетчика и начали прочесывать прилегающую территорию. Поиски облегчила найденная на пути улика - этикетку от ножа полиция обнаружила во время осмотра местности. Территорию разделили на сектора, и вскоре в зарослях травы оперативники заметили мужчину, который пытался спрятаться. Однако при попытке проверить документы подозреваемый неожиданно бросился на полицейских с ножом, - сообщили в polisia.kz.

Нападавшего удалось оперативно обезвредить и задержать. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье о разбое. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям в городе.

Согласно статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.