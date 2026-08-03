Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин в Уральске

Также при задержании подозреваемый напал с ножом на полицейского.
Кристина Кобина
Мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин в Уральске
Фото: polisia.kz.

В Уральске полиция задержала 29-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на продуктовый магазин. Мужчина забрал из кассы деньги, а при задержании оказал вооруженное сопротивление, сообщает polisia.kz. 

Нападение произошло накануне. Владелец одного из продуктовых магазинов позвонил на пульт "102" и сообщил, что в торговую точку ворвался неизвестный. Злоумышленник, угрожая ножом хозяину магазина и его знакомой, вытащил из кассы около 100 тысяч тенге и скрылся.

Главный баннер

В ведомстве рассказали, что получив вызов, стражи порядка оперативно прибыли на место.

- Изучив записи с камер видеонаблюдения, они вычислили маршрут налетчика и начали прочесывать прилегающую территорию. Поиски облегчила найденная на пути улика - этикетку от ножа полиция обнаружила во время осмотра местности. Территорию разделили на сектора, и вскоре в зарослях травы оперативники заметили мужчину, который пытался спрятаться. Однако при попытке проверить документы подозреваемый неожиданно бросился на полицейских с ножом, - сообщили в polisia.kz. 

Нападавшего удалось оперативно обезвредить и задержать. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье о разбое. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям в городе. 

Согласно статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article