«Чудо в миллиметре от сердца»: молодой хирург из Уральска рассказал о сложнейших операциях и профессиональных буднях

29-летний Таубай Байжекенов работает врачом-хирургом в Городской многопрофильной больнице Уральска. Несмотря на молодой возраст, за его плечами - годы напряженной учебы, ассистирование на уникальных операциях и десятки спасенных жизней.



От маминого примера до мечты о скальпеле

Таубай родился в посёлке Сарыомир недалеко от озера Шалкар. Позже его семья переехала в село Анкаты Теректинского района, где он и окончил школу. Главным вдохновителем на жизненном пути для него стала мама - она всю жизнь проработала сельской медсестрой. Наблюдая с самого детства, как мама помогает людям и спасает их, мальчик твердо решил связать свою жизнь с медициной.

После школы Таубай поступил в Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова в Актобе. За десять лет учебы он прошёл полный путь: бакалавриат, интернатуру и резидентуру. За это время молодой специалист успел не только получить колоссальный практический багаж, но и создать семью. В 2025 году он вернулся в родной регион и приступил к работе хирурга в ГМБ.

- Учиться было тяжело, да и сейчас в работе непросто. Но я выбрал хирургию за то, что здесь результат своего труда видишь сразу. Когда операция проходит успешно, испытываешь невероятное чувство эйфории и гордости. В то же время, спасая жизни, ты несешь колоссальную ответственность за принятие мгновенных и точных решений, - признается врач.

Первая операция и драма на операционном столе

Своё первое самостоятельное вмешательство врач помнит во всех деталях - это была лапароскопическая аппендэктомия (удаление аппендицита) 90-летней пациентке. Успех этой операции дал молодому хирургу мощный импульс и уверенность в выбранном пути.

С тех пор в его практике было немало тяжелых случаев. Еще во время резидентуры Таубаю посчастливилось ассистировать на сложнейшей операции по пересадке почки, которая длилась более восьми часов. Приходилось спасать и пациентов с критической кровопотерей - например, поступившего с ножевым ранением крупной артерии.

Однако медицина - это не только победы. С болью хирург вспоминает случай, когда в больницу доставили жестоко избитого молодого человека с разрывами желудка и двенадцатиперстной кишки.

- Мы буквально не отходили от него, боролись до последнего, но спасти парня не удалось. Такие случаи сильно опустошают. Опускаются руки, наступает депрессия, ты бесконечно задаешь себе вопрос: «Почему мы приложили столько усилий, но не смогли помочь?». Справляться с этим помогает лишь понимание того, что в соседних палатах ждут другие пациенты, которым прямо сейчас нужна твоя помощь, - делится Таубай.



Чудо в миллиметре от сердца

В практике хирурга ГМБ встречаются и редкие патологии. К примеру, случай, когда крупный камень из желчного пузыря опустился в кишечник и вызвал непроходимость, или извлечение различных инородных тел.

Но один случай запомнился врачу особенно: в больницу поступил молодой человек, который сам нанес себе ножевое ранение в грудь.

- Рана снаружи казалась небольшой, но удар ушел глубоко. Клинок прошел буквально в миллиметре от сердца. Это настоящее чудо, парень действительно «родился в рубашке». Возьми нож на миллиметр левее - и смерть была бы мгновенной, - вспоминает доктор.

Главное - знания и результат

Несмотря на молодой возраст врача, пациенты относятся к нему с доверием и уважением - ведь на первом месте всегда стоят знания, уверенность и профессионализм. А мама доктора сегодня бесконечно гордится тем, что её сын вырос настоящим врачом.

Сам Таубай Байжекенов убежден: сколько бы сложностей и бессонных ночей ни было впереди, лучшая награда в его профессии остаётся неизменной - это еще одна спасенная человеческая жизнь.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО