Тариф «Вместе» в Яндекс Go стал доступен ещё в семи городах Казахстана

Пользователям Яндекс Go в Атырау, Таразе, Костанае, Актау, Павлодаре, Уральске и Караганде стал доступен тариф «Вместе». Он позволяет разделить поездку с попутчиком с похожим маршрутом и сэкономить на поездке, в том числе в периоды высокого спроса.

Стоимость поездок по тарифу «Вместе» может быть до 30% ниже, чем по тарифу «Эконом». В 2025 году пользователи сервиса в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте сэкономили более 9 млрд тенге благодаря тарифу «Вместе».

Поездку по тарифу «Вместе» можно заказать только для одного человека без крупного багажа. В автомобиле одновременно едут два пассажира, каждый из которых оформил отдельный заказ по тарифу «Вместе».

При выборе тарифа сервис автоматически подбирает попутчика с похожим маршрутом. Поиск начинается сразу после оформления заказа и может продолжаться во время поездки. Если подходящий попутчик найдётся, водитель заедет за ним по пути. Если попутчик не найдётся, стоимость поездки для пассажира не изменится.

Ранее тариф «Вместе» уже стал доступен пользователям Яндекс Go в Алматы, Астане, Актобе и Шымкенте.