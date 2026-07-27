Из Алматы в Каппадокию и обратно: автопробег, о котором написали по всему миру

Доехать на автомобиле из Алматы (Казахстан) до Каппадокии (Турция) и обратно — идея, которая кажется авантюрой. Почти 14 тысяч километров, четыре страны, длинные перегоны, перевалы Кавказа, побережье Средиземного моря и почти месяц в дороге. Именно такой маршрут выбрали участники экспедиции «Тур с Jetour» на пяти Jetour T2.

Для них это путешествие стало исполнением давней мечты (причем, для большинства это был первый столь продолжительный автомобильный маршрут). Для автомобилей — проверкой в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми могут столкнуться владельцы во время настоящих дальних поездок. За несколько недель им предстояло преодолеть почти 14 тысяч километров по дорогам четырех стран – Казахстана, России, Грузии и Турции.

Для автоблогера Руслана Муканова эта поездка стала самой длинной за два года владения Jetour T2. По его словам, именно уверенность в автомобиле позволила без сомнений отправиться в путешествие почти на 14 тысяч километров:

Автомобиль уже два года со мной, и за это время он ни разу меня не подвел. Поэтому в такое большое путешествие я отправлялся с полной уверенностью в машине.

Картинка за окном T2 постоянно менялась: казахстанские степи уступали место российским трассам, те, в свою очередь, горным дорогами Грузии, а затем пришло время скоростных магистралей и побережья Турции.

КАЗАХСТАН: ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ ДОМА

Несмотря на яркие впечатления от Грузии и Турции, участники экспедиции признаются, что после этой поездки по-новому взглянули и на Казахстан. И это действительно так.

Сегодня путешествовать на автомобиле по стране стало гораздо комфортнее: многие трассы реконструированы, дорожная инфраструктура развивается, а между крупными городами появляются современные скоростные участки. Но при этом главное открытие оказалось не в дорогах, а в людях.

Особенно запомнились встречи, которые организовали участники Jetour Club Astana и Jetour Club Kostanay. Узнав маршрут экспедиции по сторис, они сами предложили встретить экипажи. По словам путешественников, прием оказался настолько теплым и масштабным, что эти моменты запомнились не меньше, чем самые красивые природные локации маршрута.

По словам еще одного участника экспедиции, основателя клуба владельцев Jetour T2 Константина Полихраниди, именно благодаря автомобилю и его качествам сформировалось большое сообщество единомышленников:

Сегодня мы вместе путешествуем, проводим благотворительные и экологические выезды. Можно сказать, что этот автомобиль познакомил меня с людьми, которые разделяют мои интересы и любовь к путешествиям.

Участники уверены: для большого автомобильного путешествия совсем не обязательно пересекать несколько границ. В самом Казахстане сегодня достаточно дорог и маршрутов, которые позволяют открыть страну заново — нужно лишь выбрать направление и отправиться в путь.

ГРУЗИЯ: НЕ ТОЛЬКО ГОРЫ, НО И ЛЮДИ

Пожалуй, одним из сильных впечатлений для всей экспедиции стала Грузия. После пересечения Верхнего Ларса привычные степные пейзажи сменяются горными серпантинами, а за каждым поворотом открываются новые виды. Именно здесь путешественники впервые почувствовали, что добрались до совершенно другого мира.

Особенно запомнился Казбек. Его заснеженная вершина стала одним из тех моментов, ради которых и затевают большие автомобильные путешествия.

Однако главным открытием для участников стали не только горы. По их словам, Грузия оказалась настолько насыщенной красивыми местами, что за одну поездку увидеть все просто невозможно. И еще не покинув страну, путешественникам вновь захотелось вернуться сюда, чтобы в спокойном ритме изучить все достопримечательности и культуру этой страны.

Эти впечатления разделяют все участники экспедиции. По словам участника экспедиции Нурсултана Мамытова, несмотря на то что маршрут позволил увидеть практически всю Грузию, осталось немало мест, ради которых стоит приехать еще раз.

Конечно, хотелось бы провести больше времени в Грузии и Турции. Несмотря на то, что мы увидели очень многое, осталось немало мест, ради которых обязательно стоит вернуться.

На протяжении всего маршрута экспедицию сопровождало внимание со стороны местных жителей и других автомобилистов: им сигналили, махали руками, приветствовали дальним светом и показывали поднятый вверх большой палец. И именно такие моменты — случайные знакомства, поддержка незнакомых людей и атмосфера гостеприимства — остаются в памяти не меньше, чем знаменитые природные достопримечательности.

ТУРЦИЯ: МЕСТО, ГДЕ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ СЛОВА

После суровых кавказских перевалов Турция встретила участников экспедиции совсем другим настроением. Маршрут пролегал по живописной дороге вдоль Средиземного моря, которая более чем на 200 километров практически не отходит от побережья.

Но главным пунктом путешествия стала Каппадокия — место, ради которого многие готовы преодолеть тысячи километров.

Описать Каппадокию словами непросто. Здесь древние каньоны соседствуют с причудливыми скальными образованиями, а на рассвете небо заполняют десятки разноцветных воздушных шаров. Пока первые лучи солнца окрашивают скалы в розовые, оранжевые и золотистые оттенки, создается ощущение, будто оказался на другой планете.

Это место вообще не похоже ни на одно из тех, что мы увидели. Город словно высечен в скалах, а когда на рассвете в небо одновременно поднимаются десятки воздушных шаров, словами это просто невозможно описать, - в один голос говорят участники экспедиции.

Каппадокия — один из древнейших регионов современной Турции. Первые упоминания о ней относятся к VI веку до нашей эры. За свою историю эта земля входила в состав разных государств, здесь проходили армии персидских царей, Александра Македонского и Османской империи, а сама территория впитала культуру сразу нескольких цивилизаций.

Однако больше всего поражает не история, а ландшафт. Миллионы лет назад его сформировали три вулкана, крупнейшим из которых был Эрджияс. Извержения, землетрясения, ветер и дожди постепенно превратили застывшие вулканические породы в необычные долины, каньоны и знаменитые «каменные башни», благодаря которым Каппадокию нередко сравнивают с фантастическими мирами из научной фантастики. Не случайно именно эти пейзажи вдохновляли кинематографистов и стали прообразом некоторых локаций вселенной «Звездных войн».

Именно здесь участники экспедиции задержались дольше всего. По их словам, Каппадокия — одно из тех мест, куда хочется возвращаться снова, потому что за несколько дней увидеть и почувствовать ее полностью просто невозможно.

Три места, ради которых стоило отправиться в эту экспедицию:

Каппадокия (Невшехир, Турция) — рассветы с десятками воздушных шаров и пейзажи, которые кажутся неземными. Грузия — Казбек, Боржоми и горные пейзажи, ради которых хочется вернуться снова. Россия — Волгоград с его историей и Нальчик, ставший воротами на Кавказ и одним из самых красивых городов маршрута.

Участники признаются: спустя время они чаще вспоминают не только места, где побывали, но и саму атмосферу экспедиции. Почти месяц в дороге превратил незнакомых людей в настоящую команду.

Нурсултан Мамытов, участник экспедиции «Тур с JeTour»: «А еще запомнилась наша команда — мы быстро стали одной большой компанией, много шутили, поддерживали друг друга, и именно это сделало путешествие по-настоящему особенным».

Впрочем, впереди участников ждал еще один важный итог этой поездки — понимание того, насколько автомобиль готов к длительным путешествиям.

14 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ КАК ГЛАВНЫЙ ТЕСТ

Для владельцев Jetour T2 эта поездка стала не первым путешествием. Автомобили уже успела побывать в десятках выездов, поэтому их возможности были владельцам хорошо знакомы.

Однако маршрут через четыре страны оказался испытанием совсем другого масштаба. Длительные перегоны, ежедневные пробеги по 800–1200 километров и до 18 часов за рулем быстро показали, что в дальней дороге важнее не разгон до "сотни" и не список опций, а вещи, о которых редко задумываешься во время короткого тест-драйва.

После нескольких тысяч километров «в седле» очень высокую оценку получила посадка, которая позволяет без сильной усталости проводить за рулем целый день, адаптивный круиз-контроль, снимающий часть нагрузки на длинных трассах, и множество, казалось бы, незаметных мелочей.

К примеру, складной столик на двери багажника превращался в место для завтраков и быстрых перекусов, многочисленные USB-разъемы обеспечивали зарядкой всю технику экипажам, а розетка в багажнике практически без остановки питала автомобильные холодильники.

Но самое главное, что после первых двух-трех тысяч километров экипажи просыпались утром после целого дня, проведенного за рулем, и были готовы уверенно ехать дальше. Наверное, именно тогда к ним пришло окончательное осознание того, что T2 действительно создан для путешествий.

Эти ощущения подтверждает и Нурсултан Мамытов.

—За всю экспедицию автомобиль ни разу не подвел. После долгих перегонов не уставали ни спина, ни тело. Благодаря этому за рулем не приходилось думать об усталости, а можно было просто наслаждаться поездкой.

Но именно здесь на первый план вышел вопрос надежности - 14 тысяч километров, длительные перегоны и разные типы дорог стали для автомобилей настоящей проверкой. Перед стартом экспедиции все четыре Jetour T2 прошли плановое техническое обслуживание у официального дилера в Казахстане. На обратном пути машины заехали на сервис уже в Грузии, а после возвращения домой вновь отправились на регламентное обслуживание.

И, как показала практика, за все время экспедиции не произошло ни одной серьезной технической неисправности. Несмотря на жару, продолжительные нагрузки и разные покрытия дорог, автомобили не столкнулись с перегревом двигателей, ошибками электроники, повышенным расходом масла и непреодолимыми участками.

По словам Руслана Муканова, именно после этой поездки уверенность в автомобиле стала еще сильнее.

—Почти 13 700 километров вместе оставили самые приятные впечатления, укрепили доверие к автомобилю и подарили воспоминания, которые останутся со мной надолго.

Единственный внеплановый ремонт потребовался одному из участников, однако причиной стала не заводская конструкция автомобиля, а установленная ранее тюнинговая подвеска. Передний правый амортизатор быстро заменили, после чего экспедиция продолжилась без каких-либо ограничений.

Три вывода об автомобиле после 14 тысяч километров

Комфорт. После 10–13 часов за рулем и 800–1200 километров в день на следующее утро спокойно был готов ехать дальше. Надежность. За всю экспедицию серьезных технических неисправностей не возникло. Единственный ремонт коснулся тюнинговой подвески, а не штатной конструкции автомобиля. Практичность. Адаптивный круиз-контроль, удобные сиденья, множество USB-разъемов, розетка 220 В и складной столик в багажнике действительно пригодились в длительном путешествии.

За время экспедиции участники стали настоящей командой. По словам Константина Полихраниди, именно это оказалось главным результатом путешествия.

—Машиной я был доволен и до этой поездки, но после экспедиции полюбил ее еще больше и только укрепил в себе уверенность в том, что это автомобиль, на котором действительно хочется путешествовать. Можно сказать, что этот автомобиль не просто изменил мой образ жизни — он познакомил меня с людьми, которые разделяют мои интересы и любовь к путешествиям.

Спустя почти месяц в дороге участники признаются: они вернулись домой немного другими людьми. За плечами остались четыре страны, тысячи километров, рассветы в Каппадокии, Казбек, дороги вдоль Средиземного моря, случайные встречи и сотни воспоминаний.

Экспедиция стала для ее участников не финалом, а началом новых маршрутов. Почти 14 тысяч километров по дорогам четырех стран подтвердили надежность автомобилей, однако главным итогом путешествия стали не цифры на одометре. Эта поездка подарила им новых друзей, укрепила чувство сообщества и еще раз доказала, что самые яркие впечатления в автопутешествиях рождаются не только благодаря красивым дорогам и новым странам, но и людям, которых встречаешь по пути.

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Фотогалерея 1 фото

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