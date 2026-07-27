За выброс мусора в неположенном месте - штраф: за уральцами следят через умные камеры

В Уральске активизировали работу по борьбе с нарушителями чистоты.

Сотрудники городского акимата совместно с отделом общественной безопасности управления полиции Уральска проводят регулярные рейды, проверяя соблюдение правил благоустройства.

Как сообщили в управлении полиции города, главная цель проверок - пресечь выброс бытового, строительного и крупногабаритного мусора в несанкционированных местах. При этом за уральцами, выбрасывающими отходы, ведется круглосуточное наблюдение.

К слову, на сегодняшний день объективы камер видеонаблюдения охватывают 50 мусорных площадок города. Устройства оснащены модулями аналитики: «умная» система способна не только автоматически выявлять факты выброса хлама мимо баков, но и фиксировать переполнение контейнеров. Всего в Уральске работает около 300 таких "умных" камер.

Данные с устройств в режиме 24/7 поступают в центр оперативного управления департамента полиции и отдел ЖКХ. Личности тех, кто оставляет хлам вне контейнерных площадок или организует стихийные свалки, устанавливают по видеозаписям, после чего привлекают к административной ответственности.

В управлении полиции Уральска и акимате призывают жителей и гостей города соблюдать порядок и не выбрасывать строительный и крупногабаритный мусор в непредназначенных для этого местах.