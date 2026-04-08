Камеры фиксируют переполнение баков и случаи выброса мусора в неположенных местах.

С начала акции "Таза Казхастан" в области работают 67 мобильных групп, которые следят за порядком и чистотой. За время акции полицейские выявили уже более 25,5 тысячи нарушений.

Среди них:

торговля в неустановленных местах - 2 тысячи,

загрязнение мест общего пользования - 11 тысяч,

нарушение правил благоустройства населённых пунктов, повреждение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений - более 12 тысяч.

В Уральске за чистотой теперь следят и умные технологии: на 50 мусорных площадках установили видеокамеры, которые сами видят, когда баки переполнены или кто-то бросает мусор в неположенном месте. Также в регионе обнаружили 183 стихийные свалки, большинство из которых уже убрали. Из-за того, что мусор вывозили медленно, одного из ответственных за экологию чиновников даже оштрафовали. Сейчас проверки продолжаются по всей области.