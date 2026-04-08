В Уральске состоялся футбольный матч на стадионе имени П. Атояна. Посмотреть игру собрались более восьми тысяч человек.

Первый тайм закончился со счётом 1:1. Счёт открыл игрок уральского клуба "Жайык" Тимур Мухаметжанов. Затем игрок ФК "Кайрат" сравнял счёт.

Во втором тайме "Кайрат" забил ещё один гол и усилил свою позицию со счётом 1:2. Игра завершилась со счётом 1:3 в пользу алматинского клуба.

Напомним, 30 сентября 2025 года состоялся легендарный матч, где "Кайрат" потерпел поражение от "Реала" в Алматы. Тогда игра проходила в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 0:5.

6 ноября 2025 года казахстанский "Кайрат" играл в гостях с итальянским "Интером". Матч закончился со счётом 2:1 в пользу "Интера".