Полицейские Атырауской области спасли от кибермошенников 660 тысяч тенге, которые местный житель перевел за несуществующую вакансию за рубежом.

В Атырау сотрудники полиции предотвратили хищение 660 тысяч тенге у 57-летнего местного жителя. Мужчина пытался устроиться на работу в Европе через объявление в соцсетях, сообщает медиапортал Polisia.kz.

Связавшись с авторами публикации, горожанин перевел указанную сумму под предлогом оплаты рабочей визы. Однако, как оказалось, счета принадлежали дропперам.

Своевременно выявить обман и заблокировать транзакцию успел оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности Нурбек Нугманов. Благодаря действиям оперативника сумму вернули владельцу в полном объеме.

В ДП Атырауской области напомнили: нельзя переводить деньги за трудоустройство или оформление документов без тщательной проверки работодателя. При подозрении на мошенничество следует сразу звонить на "102".