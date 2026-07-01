КПО расширяет возможности для казахстанского бизнеса: в Уральске обсудили стратегию развития местного содержания

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) совместно с Союзом нефтесервисных компаний Казахстана KazService провела форум «Будущее региона: Стратегия развития», объединивший представителей государственных органов, национальных компаний, отраслевых ассоциаций, инвесторов и отечественного бизнеса. Главной темой встречи стало расширение участия казахстанских предприятий в реализации крупных нефтегазовых проектов и развитие долгосрочного партнерства между КПО и местными поставщиками.

В ходе форума генеральный директор КПО Марко Марсили отметил, что развитие местного содержания остается одним из стратегических направлений деятельности компании. По итогам 2025 года общий объем закупок товаров, работ и услуг превысил 1,1 млрд долларов, из которых более 700 млн долларов, или 61%, пришлось на казахстанское содержание. При этом закупки отечественных товаров по сравнению с предыдущим годом выросли на 45%.

По словам Марко Марсили, компания последовательно совершенствует систему взаимодействия с казахстанскими производителями и поставщиками, создавая условия для расширения их участия в проектах КПО.

Заместитель генерального директора КПО Мухтар Манкеев подчеркнул, что форум призван стать площадкой для прямого диалога бизнеса с руководством компании. В мероприятии приняли участие генеральный директор, директора ключевых направлений и представители акционеров, что свидетельствует о высокой значимости темы развития местного содержания в нефтегазовом секторе региона.

При этом в компании КПО отмечают: сегодня возможности сотрудничества используются казахстанским бизнесом не в полной мере.

«Мы готовы работать с местными предприятиями, но ожидаем большей инициативности. Не нужно ждать приглашений – важно заранее изучать планы закупок, технические требования, готовиться к будущим тендерам и предлагать свои решения», – отметил Мухтар Манкеев.

Для этого КПО делает закупочные процедуры более прозрачными и доступными. На корпоративном сайте размещены планы закупок, технические спецификации, информация о тендерах и обучающих мероприятиях. За последние два года специалисты компании провели около двадцати технических вебинаров для потенциальных поставщиков, а до конца текущего года запланированы новые обучающие сессии.

Еще одним важным инструментом поддержки становятся долгосрочные контракты сроком на три, пять, семь и даже десять лет, позволяющие предприятиям увереннее инвестировать в развитие производства. Кроме того, компания внедряет новые механизмы оценки поставщиков, где наряду со стоимостью продукции учитываются планы по локализации производства, развитию казахстанских кадров и увеличению доли местной продукции.

КПО также готова оказывать отечественным предприятиям комплексную нефинансовую поддержку: проводить тестовые закупки, заключать офтейк-контракты, организовывать технические консультации и сопровождать производителей на этапе подготовки к участию в проектах.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев подчеркнул, что регион обладает значительным промышленным потенциалом для локализации производства оборудования и материалов для нефтегазовой отрасли. Здесь работают машиностроительные предприятия, производители электротехнического оборудования, приборов учета, металлоконструкций и строительных материалов, готовые участвовать в реализации крупных инвестиционных проектов.

Глава региона напомнил, что в рамках подписанного в 2024 году меморандума между акиматом области и КПО сельхозпроизводители ЗКО уже поставили компании экологически чистую продукцию более чем на 1 млрд тенге, что стало успешным примером поддержки компании КПО сельхозпроизводителей ЗКО.

Председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана KazService Рашид Жаксылыков сообщил, что в городе Уральск форум проводится второй год подряд и уже доказал свою практическую эффективность.

В этом году значительно расширилась география участников: в Уральск прибыли представители 12 регионов Казахстана, а также бизнеса из Катара, США, Италии, Финляндии, Китая и России.

В рамках форума представители КПО подробно рассказали о текущих и перспективных закупочных потребностях компании, реализации инвестиционных проектов, цифровой трансформации производственных процессов и новых возможностях для отечественных предприятий.

Завершилась программа форума индивидуальными встречами в формате B2B, где участники смогли обсудить технические вопросы, установить новые деловые контакты и наметить перспективы сотрудничества.

Главным итогом форума стал четкий сигнал со стороны КПО: компания готова расширять сотрудничество с казахстанским бизнесом, увеличивать долю местного содержания и выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Теперь ключевым фактором успеха становится активность самих предприятий, готовность инвестировать в развитие, соответствовать международным стандартам и использовать открывающиеся возможности.