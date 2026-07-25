2,5 млн тенге вымогали у жителя Атырау

При обыске у подозреваемого изъяли большую часть вымогаемой суммы.

В Атырау оперативники управления по противодействию экстремизму ДП области задержали 35-летнего жителя Индерского района. Его подозревают в вымогательстве 2,5 миллиона тенге у ровесника - местного жителя.

При обыске у задержанного нашли и изъяли 2,2 миллиона тенге, которые он, по версии следствия, уже успел получить от жертвы.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. В соответствии со статьей 201 УПК РК подробности дела не разглашаются.

Полиция напоминает: не поддавайтесь на незаконные требования злоумышленников. В случае попыток вымогательства следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, банда вымогателей заставила актюбинца взять кредит и опустошить депозит. Еще два случая вымогательства раскрыли в Уральске.