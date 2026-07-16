Банда вымогателей заставила актюбинца взять кредит и опустошить депозит

Злоумышленники напали на горожанина и под предлогом вымышленного долга избили его.

В Актобе полицейские при поддержке спецназа задержали группировку, которая занималась вымогательствами и грабежами. По данным криминальной полиции, в банду входили лица из маргинальной среды, державших в страхе местных жителей.

Один из вопиющих фактов произошел 17 июня. Злоумышленники напали на горожанина и под предлогом вымышленного долга избили его. Нападавшие не просто отобрали наличность, а силой заставили жертву оформить на себя кредит и полностью опустошить свой депозитный счет. В итоге преступники забрали у мужчины 700 тысяч тенге.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержали семерых подозреваемых. Все они доставлены в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Сейчас идет досудебное расследование по факту вымогательства. Полицейские собирают доказательную базу и проверяют причастность этой банды к другим аналогичным преступлениям в регионе.

В департаменте полиции региона заявили, что любые проявления организованной преступности и насилия будут пресекаться на корню, а виновные понесут максимальное наказание согласно законодательству РК.

Если вы или ваши близкие пострадали от действий подобной группы, незамедлительно обратитесь в полицию.