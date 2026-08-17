«Мечта Škodaвода в Казахстане»: новая Octavia 2.0 4x2 уже доступна к покупке

Škoda Octavia получила новую для казахстанского рынка модификацию с двигателем 2.0 TSI и передним приводом – сочетание, которое пользуется высоким спросом на европейских рынках благодаря удачному балансу динамики, экономичности и повседневной практичности.

Новая версия позволяет в полной мере раскрыть драйверский характер Octavia. Двигатель обеспечивает уверенную динамику, сохраняя при этом комфорт и рациональность, за которые модель ценят водители по всему миру.

Это всё та же Octavia – вместительный лифтбэк с продуманной эргономикой, просторным салоном и практичным багажным отделением. Но теперь у неё немного больше характера для тех моментов, когда хочется нажать на педаль газа чуть сильнее.

По сообщению официального дистрибьютора европейского бренда в Казахстане новая модификация Škoda Octavia получила следующее оснащение:

четырехцилиндровый турбированный двигатель 2.0 TSI мощностью 190 лошадиных сил;

7-ступенчатую роботизированную коробку передач DSG;

передний привод;

комбинированный расход топлива 6,1 литра на 100 километров;

максимальный крутящий момент 320 Нм;

максимальную скорость 228 км/ч;

разгон от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Данная модификация стала дополнением в уже представленном модельном ряду Octavia с экономичным 1.4 TSI на переднем приводе, а также полюбившимся казахстанским потребителям динамичным 2.0 TSI с полным приводом.

Новая Škoda Octavia оснащается матричными фарами (LED), кожаной обивкой сидений, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с экраном 13 дюймов и 8 спикерами акустической системы, климат-контролем Climatronic, системой SmartLink, проекционным дисплеем (Head-up), электроприводом передних сидений с функцией памяти, регулировкой глубины подушки сиденья, вентиляцией и функцией массажа, электроприводом крышки багажника с виртуальной педалью, до 10 подушек безопасности, включая центральную, и полным зимним пакетом.

Комфорт и безопасность

Уровень пассивной и активной безопасности автомобиля соответствует самым высоким мировым требованиям и стандартам. Škoda Octavia имеет максимальную оценку в независимых тестах безопасности Euro NCAP – пять звезд.

«Расширение модельного ряда Octavia – закономерный этап развития бренда Škoda в Казахстане. Мы стремимся предлагать клиентам решения для разных сценариев эксплуатации, сохраняя ключевые преимущества модели. Новая модификация сочетает уверенную динамику, высокую экономичность и традиционную для Škoda практичность, предлагая один из наиболее сбалансированных автомобилей в своем классе», – отметил руководитель дистрибуции Škoda в Казахстане Андрей Тананыкин.

Производство автомобилей осуществляется на мощностях завода Allur в Костанае. Škoda остается единственным европейским автомобильным брендом, локальное производство которого осуществляется в Казахстане.

Сколько будет стоить?

Новая Škoda Octavia с двигателем 2.0 TSI и переднем приводом уже доступна у официальных дилеров бренда в Казахстане. Модель представлена в двух комплектациях: Selection и SportLine, стоимость составит 19 490 000 тенге.

Также официальный дистрибьютор Škoda напоминает о действующих финансовых предложениях на весь модельный ряд бренда. Бестселлер казахстанского рынка – Škoda Kodiaq в комплектациях Selection и SportLine доступны с выгодой в 5 миллионов тенге. Флагманская модель бренда – Škoda Superb предлагается с выгодой в 3 миллиона тенге во всех комплектациях.

Европейские стандарты обслуживания

На автомобили Škoda действует гарантия 3 года или 100 000 км, при этом первые 2 года – без ограничения по пробегу. Официальные дилеры и сервисные центры Škoda в Казахстане используют только масла, и иные технические жидкости, рекомендованные концерном VAG, а также оригинальные запасные части и расходные материалы европейского производства.

Отметим, что до 31 августа все новые клиенты Škoda получают доступ к программе, обеспечивающей до 30% выгоды на сервисное обслуживание и сопутствующие товары в течение 1 года с даты покупки.

Škoda Octavia – главный бестселлер европейского бренда и его визитная карточка. Модель находится в производстве чуть менее 70 лет. За всю историю было реализовано более семи миллионов автомобилей в более чем 100 странах мира.

Более подробную информацию об Octavia и других моделях казахстанской линейки Škoda можно получить в официальных дилерских центрах бренда на территории Республики Казахстан, а также на официальном сайте дистрибьютора.