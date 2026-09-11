Казахстанцы стали чаще судиться

Объём исковых заявлений непрерывно растёт последние пять лет, увеличившись с 2020 года почти в два раза.

В Казахстане зафиксирован небывалый всплеск судебных разбирательств. За первые шесть месяцев 2026 года в суды поступило 506,1 тысячи гражданских исков - это на треть больше, чем за тот же период прошлого года, и является абсолютным рекордом за последнее десятилетие, сообщает портал finprom.kz.

Объём исковых заявлений непрерывно растёт последние пять лет, увеличившись с 2020 года почти в два раза.

Анализ статистики показывает, что чаще всего заставляет казахстанцев обращаться к Фемиде:

Проблемы с банками и договорами (386,2 тысячи исков, +29,3%): более половины всех споров касаются выполнения договоров. При этом львиная доля прироста - это конфликты граждан с банками и микрофинансовыми организациями (135 тысяч исков, прыжок на 59% за год).

Взыскание долгов в упрощённом порядке (80,5 тысячи исков, +74,1%): резкий рост приказного производства связан с массовым исполнением медиативных соглашений по бесспорным требованиям.

Банкротство физических лиц (13,7 тысячи исков, рост в 2,1 раза): процедура признания финансовой несостоятельности набирает всё большую популярность среди задолжавших граждан.

Также в судах стали чаще устанавливать юридические факты: подтверждать трудовой стаж, устанавливать отцовство и оформлять наследство.

Абсолютным чемпионом по судебным тяжбам стал Алматы - на южную столицу приходится каждый четвёртый иск в стране (122,6 тысячи). В Шымкенте подано 44,2 тысячи исков, в Астане - 35,7 тысячи. Меньше всего судились жители Улытауской (6,1 тысячи) и Северо-Казахстанской (7,4 тысячи) областей, что эксперты связывают в первую очередь с численностью населения.

Доходит ли дело до решения? Далеко не каждый иск превращается в судебный процесс. Из полумиллиона заявлений до производства дошло 68,3% (345,4 тысячи дел), а решение вынесли по 212,9 тысячи.

При этом для тех, кто решился дойти до конца, статистика выглядит весьма обнадеживающе: в 91,2% случаев суды первой инстанции встают на сторону истца и удовлетворяют заявленные требования.