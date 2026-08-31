15 жителей Бурлинского района получили поддержку проекта «Batys AgroHub» для развития тепличного дела

15 жителей Бурлинского района стали победителями третьего потока проекта «Batys AgroHub» и получат грантовую поддержку на строительство теплиц. С новым потоком проект объединяет уже 40 местных фермеров, помогая запускать собственные хозяйства, выращивать овощи на своих участках и выходить с продукцией на местный рынок.

Конкурсному отбору предшествовало обучение в июле, которое прошли 50 жителей района. Участники изучали основы агрономии и тепличного хозяйства, учились составлять бизнес-планы, рассчитывать расходы и доходы и планировать развитие своего дела. По итогам обучения они подготовили собственные проекты и представили их экспертной комиссии.

При отборе жюри оценивало жизнеспособность бизнес-идеи, финансовые расчеты, мотивацию участников и их готовность развивать собственное хозяйство. По итогам конкурса победителями стали жители Аксая, Бурлина, Аксу, Кызылтала и Приурального.

Победители получат поддержку на строительство теплиц. На следующих этапах их, как и участников предыдущих потоков, будут сопровождать агрономы и консультанты проекта – от подготовки к сезону и выращивания овощей до вопросов маркетинга и бухгалтерии.

«Batys AgroHub» работает в Бурлинском районе с 2024 года. Проект реализует Фонд Евразия Центральной Азии при финансовой поддержке акционеров консорциума КПО б.в. – компаний «Шелл Казахстан» и «Эни». Его цель – развивать тепличное хозяйство в районе через обучение, сопровождение фермеров и грантовую поддержку на строительство теплиц.

Первые результаты проекта уже можно увидеть на местном рынке. Сегодня фермеры первого и второго потоков продолжают выращивать овощи и продают продукцию в Аксае под общим брендом «Бөрлі Агро Өнім». Общий бренд помогает объединять продукцию местных хозяйств и делать ее более узнаваемой для покупателей.

Еще одним важным результатом проекта стало открытие Агробизнес-центра в селе Пугачево. Это постоянная площадка, где фермеры могут проходить обучение, получать консультации агрономов, знакомиться с современными агротехнологиями и обмениваться опытом.