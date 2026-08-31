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Бизнес-новости

15 жителей Бурлинского района получили поддержку проекта «Batys AgroHub» для развития тепличного дела

Анастасия Ломаева
15 жителей Бурлинского района получили поддержку проекта «Batys AgroHub» для развития тепличного дела

15 жителей Бурлинского района стали победителями третьего потока проекта «Batys AgroHub» и получат грантовую поддержку на строительство теплиц. С новым потоком проект объединяет уже 40 местных фермеров, помогая запускать собственные хозяйства, выращивать овощи на своих участках и выходить с продукцией на местный рынок.

Конкурсному отбору предшествовало обучение в июле, которое прошли 50 жителей района. Участники изучали основы агрономии и тепличного хозяйства, учились составлять бизнес-планы, рассчитывать расходы и доходы и планировать развитие своего дела. По итогам обучения они подготовили собственные проекты и представили их экспертной комиссии.

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При отборе жюри оценивало жизнеспособность бизнес-идеи, финансовые расчеты, мотивацию участников и их готовность развивать собственное хозяйство. По итогам конкурса победителями стали жители Аксая, Бурлина, Аксу, Кызылтала и Приурального.

Победители получат поддержку на строительство теплиц. На следующих этапах их, как и участников предыдущих потоков, будут сопровождать агрономы и консультанты проекта – от подготовки к сезону и выращивания овощей до вопросов маркетинга и бухгалтерии.

«Batys AgroHub» работает в Бурлинском районе с 2024 года. Проект реализует Фонд Евразия Центральной Азии при финансовой поддержке акционеров консорциума КПО б.в. – компаний «Шелл Казахстан» и «Эни». Его цель – развивать тепличное хозяйство в районе через обучение, сопровождение фермеров и грантовую поддержку на строительство теплиц.

Первые результаты проекта уже можно увидеть на местном рынке. Сегодня фермеры первого и второго потоков продолжают выращивать овощи и продают продукцию в Аксае под общим брендом «Бөрлі Агро Өнім». Общий бренд помогает объединять продукцию местных хозяйств и делать ее более узнаваемой для покупателей.

Еще одним важным результатом проекта стало открытие Агробизнес-центра в селе Пугачево. Это постоянная площадка, где фермеры могут проходить обучение, получать консультации агрономов, знакомиться с современными агротехнологиями и обмениваться опытом.

Теперь к уже работающим хозяйствам присоединятся еще 15 участников. Им предстоит построить теплицы, подготовиться к первому сезону и сделать следующий шаг – от бизнес-плана к собственному урожаю и продажам.

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