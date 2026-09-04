Бизнес-завтрак от филиала АО «Home Credit Bank» в Уральске

На бизнес-завтраке «Капитал в действии: новые возможности для бизнеса и личного благосостояния», организованном АО «Home Credit Bank», собрались партнеры банка и предприниматели Уральска. За чашкой чая участники обсудили влияние НДС на бизнес, возможности оптимизации налоговой нагрузки в рамках законодательства, пенсионные выплаты и переводы, а также другие актуальные вопросы.

– Основная цель этой встречи – открытый диалог с нашими клиентами и партнерами. Для нас важно не только рассказывать о возможностях банка, но и слышать самих предпринимателей: понимать, какие вопросы и задачи сегодня для них наиболее актуальны, с какими сложностями они сталкиваются и чем мы можем быть действительно полезны, – говорит директор филиала АО «Home Credit Bank» в Уральске Даурен Бисаков.– В прошлом году после реновации мы открыли новое отделение в микрорайоне Строитель. Здесь созданы комфортные условия для обслуживания как физических, так и юридических лиц. В том числе мы принимаем клиентов в отдельных VIP-комнатах, где можно получить более приватный и персональный сервис. Кроме того, мы расширили возможности обслуживания и спектр предлагаемых продуктов и услуг, в том числе по депозитам. Также у нас работает зона «24/7», где клиенты в любое удобное время могут воспользоваться терминалом и банкоматом: пополнить счета, оплатить кредит и провести другие операции. Сегодня в Уральске работают три наших отделения, еще одно находится в Аксае.

Руководитель консалтинговой компании ТОО «Профит», налоговый консультант, сертифицированный специалист Гулбану Аубекерова рассказала об основных изменениях в налоговом законодательстве. В частности, речь шла о влиянии НДС в размере 16% на бизнес-процессы, возможностях оптимизации налоговой нагрузки в рамках законодательства и практических кейсах, которые предприниматели могут применять в своей работе.

– Налоговое законодательство меняется вместе с развитием страны, предпринимательства и потребностей общества. С 1 июля введен Национальный каталог товаров. Он необходим прежде всего для прослеживаемости товаров – от момента ввоза в страну до продажи конечному потребителю. Это позволит лучше отслеживать движение товаров и понимать, какие товары и в каком количестве поступают и продаются в разных регионах страны. Для этого также будут использоваться современные технологии и инструменты анализа данных. Кроме того, продолжается работа по маркировке отдельных категорий товаров. С 1 сентября она распространяется и на БАДы. Пока идет процесс внедрения, до 1 января 2027 года предусмотрен период без штрафных санкций. Бизнес сегодня становится более технологичным и интеллектуальным, поэтому предпринимателям важно понимать эти изменения и вовремя к ним адаптироваться, – объяснила спикер.

Также налоговый консультант рассказала, что Национальная палата предпринимателей работает над тем, чтобы у микробизнеса появился отдельный ОКЭД. Это позволит выделить микробизнес отдельно и в дальнейшем применять к нему соответствующие меры поддержки и льготы. Предпринимателям также необходимо будет учитывать изменения своего статуса в налоговых органах.

О пенсионных накоплениях как инструменте финансового планирования поведали специалисты отдела выездного обслуживания: начальник Алия Кучербаева и главный специалист Шара Калибекова. А именно они говорили о состоянии и возможностях пенсионной системы, пенсионных выплатах и переводах, передаче средств в доверительное управление УИП и использовании пенсионных накоплений в долгосрочном финансовом планировании.

Перед участниками бизнес-завтрака также выступили топ-менеджеры и сотрудники банка, приехавшие из головного офиса г.Алматы. Исполнительный директор Мерей Бейсенбеков рассказал о банковских продуктах, депозитах, кредитах и дебетовых картах. Управляющий директор по розничному бизнесу Альфия Хусаинова и начальник управления Prime Banking Шолпан Ербаева рассказали о направлениях работы с клиентами и новых возможностях банка. Вопросы были конкретными и касались того, что действительно интересовало участников. Кроме общих вопросов, спикеры также консультировали клиентов индивидуально.

- Для нас важно получать обратную связь и понимать, что можно улучшить в наших продуктах и сервисе. Именно в диалоге с клиентами мы понимаем, что их беспокоит, какие решения и услуги могут быть для них полезны и как мы можем лучше поддерживать предпринимателей с помощью продуктов банка, – добавила Альфия Хусаинова.

АО «Home Credit Bank» имеет опыт работы с клиентами и партнерами, представляющими различные отрасли экономики.

– С Home Credit Bank как физическое лицо я работаю практически со дня открытия банка, а как партнер – с того момента, когда банк начал предлагать нашим клиентам продукт рассрочки. Это очень удобно. За это время банк заметно вырос и продолжает развиваться. Я вижу, как улучшается сервис, развивается онлайн-банк, появляются персональные кураторы, а вопросы решаются более оперативно. В бизнесе бывают разные ситуации, и для нас важно, что банк готов идти навстречу предпринимателям и ценит партнерские отношения. Благодаря совместной работе с сотрудниками банка мы уже показываем хорошие результаты, – поделилась генеральный директор ТОО «Бюро путешествий «Онур Трэвел» Айнагуль Темирбекова.

В Уральске прошел второй бизнес-завтрак Home Credit Bank. Первое мероприятие состоялось в Алматы. В дальнейшем такие встречи с клиентами планируется проводить и в других городах Казахстана, где работают филиалы банка.