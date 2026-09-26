Какая погода ожидается на западе Казахстана 27 сентября

По данным РГП "Казгидромет", 27 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, днем +22 градуса, ночью +11.

В Атырауской области малооблачно. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +13.

В Актюбинской области туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов.

Теплую погоду до 27 градусов синоптики прогнозируют днем в Мангыстауской области. Ночью столбики термометров вопустятся до +17 градусов.