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Социум

Какая погода ожидается на западе Казахстана 27 сентября

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Какая погода ожидается на западе Казахстана 27 сентября
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 27 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, днем +22 градуса, ночью +11. 

В Атырауской области малооблачно. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +13.

В Актюбинской области туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов. 

Теплую погоду до 27 градусов синоптики прогнозируют днем в Мангыстауской области. Ночью столбики термометров вопустятся до +17 градусов. 

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