Спасти за «золотой час»: в Уральске официально запустили искусственный интеллект для борьбы с инсультом

11 июля в Городской многопрофильной больнице Уральска состоялось торжественное открытие с участием акима ЗКО Наримана Тореғалиева, который перерезал символическую красную ленту. Стоит отметить, что в пилотном режиме интеллектуальная система работала в инсультном отделении с июля 2026 года, уже доказав свою эффективность на практике.

Фото Медета Медресова

Официальный запуск инновационного проекта реализован при активной поддержке акима ЗКО Наримана Тореғалиева в рамках масштабной цифровизации регионального здравоохранения. Глава региона лично ознакомился с возможностями новой платформы и подчеркнул ее стратегическую важность.

- Мы должны в первую очередь сокращать количество заболевших инсультом и действовать на опережение. Появление таких передовых систем в наших клиниках - это колоссальная поддержка для врачей и безопасность для жителей. Искусственный интеллект помогает минимизировать человеческий фактор в самые критические моменты, спасая жизни и здоровье наших граждан, - отметил глава региона.

Фото Медета Медресова

Каждая минута при инсульте на счету. Платформа CEREBRA.AI автоматизирует и ускоряет анализ КТ головного мозга, распознавая признаки опасного заболевания всего за 5-10 минут. Это критически важно, ведь от появления первых признаков до доставки пациента к врачу есть всего около четырёх часов ("золотой час"), в течение которого в зависимости от показаний может быть проведена тромболитическая терапия для восстановления кровотока.

ИИ-платформа уже зарекомендовала себя по всему Казахстану: на сегодняшний день с ее помощью обследовано более 200 тысяч пациентов в 49 больницах страны.

Фото Медета Медресова

Директор Городской многопрофильной больницы Уральска Арман Мурзахметов отметил, что искусственный интеллект не заменяет медиков, а является дополнительным инструментом поддержки специалистов.

- CEREBRA.AI не лечит - жизни спасают невролог, нейрохирург и радиолог. Но система помогает им не ошибиться, максимально снижая процент погрешностей. Когда пациент поступает в больницу с подозрением на инсульт, его сначала направляют к врачу-радиологу, который снимает КТ. Система помогает снизить влияние человеческого фактора и риск диагностической ошибки: несмотря на усталость и ночную смену, система помогает своевременно обратить внимание врача на потенциально значимые изменения - рассказывает директор больницы.

По его словам, инновация помогает на всех этапах. Снижается влияние человеческого фактора и сокращается время от проведения КТ до получения результатов анализа.

- Нейросеть помогает врачам-неврологам и нейрохирургам выбрать верную тактику - будь то консервативная терапия или высокоточное оперативное вмешательство (например, механическая тромбэктомия - современное эндоваскулярное вмешательство по удалению тромба при наличии соответствующих медицинских показаний, - отметил он.

Фото Медета Медресова

Внедрение CEREBRA.AI в Городской многопрофильной больнице стало мощным рывком в развитии всей инсультной службы Западно-Казахстанской области. Для рядового пациента это означает главное сокращение времени на получение диагностической информации, снижение риска диагностических ошибок и повышение возможностей для своевременного начала лечения, сохранения жизни и полноценного восстановления.

Фото Медета Медресова

По словам врача-невролога Городской многопрофильной больницы Уральска Манаса Таджинова, только с начала 2026 года в больницу поступило более тысячи пациентов с ишемическим инсультом, из них сотне провели тромболитическую терапию. Все эти пациенты были выписаны с улучшением.

Медики подчеркивают, что внедрение таких технологий сегодня как никогда актуально и жизненно важно, поскольку количество пациентов с сосудистыми катастрофами неуклонно растет. Без современных цифровых помощников справляться с возрастающей нагрузкой и вовремя спасать каждую человеческую жизнь становится всё сложнее.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.