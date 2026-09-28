Ювенальная клиника в Уральске: как защищают права детей при разводе родителей

30 июня 2026 года общественное объединение «Достық алаңы», Ювенальный суд и Департамент юстиции ЗКО запустили важный совместный проект, направленный на поддержку семей и защиту прав детей.

24 сентября состоялся круглый стол, где подвели промежуточные итоги проделанной работы. Председатель детского молодежного общественного объединения «Достық алаңы» Умит Шадеева отметила, что говорить об окончательных результатах пока рано -прошло всего четыре месяца с начала реализации проекта. Тем не менее, уже сделаны уверенные первые шаги, и эта инициатива должна продолжать жить и развиваться.

Как рассказала руководитель отдела департамента юстиции ЗКО Гульдана Нуржанова, пилотный проект - ювенальная клиника «Құқық және қамқорлық» - направлен на защиту прав несовершеннолетних как в судебном, так и во внесудебном порядке. По итогам этого периода квалифицированную юридическую помощь уже получили более 30 детей. Основные направления работы включают разрешение семейно-бытовых конфликтов, определение места жительства ребенка и взыскание алиментов. В целом деятельность клиники нацелена на защиту интересов детей при спорах между взрослыми.

- В практике нередко встречаются случаи, когда родители находятся в разводе уже длительное время, но вопросы, касающиеся места жительства и содержания детей, до сих пор остаются не урегулированными. В таких ситуациях в первую очередь оказывается комплексная поддержка: юридическое сопровождение, а также помощь психолога и медиатора, - пояснила Гульдана Нуржанова.

По её словам, развод неизменно отражается на детях. Благодаря обращениям в клинику, спорные вопросы удается разрешить наиболее благоприятным образом для всех участников бывших семей - как для родителей, так и для детей. Во главу угла всегда ставятся интересы ребенка, поскольку главная цель проекта - защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

- Горожане могут обратиться с подобными проблемами в Ювенальную клинику, которая работает на базе ювенального суда. Вопросы, требующие дополнительного разрешения, также рассматриваются в департаменте юстиции ЗКО. На безвозмездной основе предоставляется юридическая помощь адвокатов и юридических консультантов за счет государства, - отметила Гульдана Нуржанова.

Профессиональный медиатор департамента юстиции Манзура Хасанова рассказала, что в рамках меморандума между департаментом юстиции и судом по делам несовершеннолетних с конца 2023 года они ведут совместную работу: здесь трудятся психолог суда и медиатор департамента юстиции. За этот период консультацию психолога и медиатора получили более тысячи человек - это свыше 600 пар. За каждым таким случаем стоят судьбы детей.

- С начала своей работы ювенальная клиника провела множество консультаций с участием профессиональных специалистов. Пары, находящиеся на стадии расторжения брака, получают здесь возможность высказаться и быть услышанными. Часто проблема заключается в том, что люди просто не умеют договариваться или вести конструктивный диалог. В присутствии нейтральных лиц они могут выплеснуть накопившиеся обиды и урегулировать конфликт, - поделилась Манзура Хасанова.

В практике специалистов были случаи, когда после сессий с психологом и медиатором пары забирали свои заявления из суда без рассмотрения или подписывали медиативные соглашения. Другим требуется время на примирение. Количество сессий варьируется: если конфликты копились годами, одной встречи бывает недостаточно.

Как отметила Манзура Хасанова, самое главное - сделать так, чтобы даже при распаде семьи дети выходили из конфликта с наименьшими психологическими травмами. После работы со специалистами уровень конфликтности снижается, а дети оказываются менее вовлеченными в противостояние родителей. Это помогает улучшить общее психологическое состояние людей.

- С детьми работает психолог, который непосредственно участвует в судебных процессах, а я как медиатор работаю со взрослыми парами, - добавила Манзура Хасанова.

Участники встречи выразили особую благодарность Ювенальному суду, который открыл свои двери для этого проекта. Впереди - продолжение работы и новые результаты.

Ювенальная клиника «Құқық және қамқорлық» - пилотный проект в Казахстане, где слышат детей.

Проект реализуется ДМОО «Достық алаңы» при финансовой поддержке НПУ «Эко Мангистау» в рамках Программы малых грантов проекта «Консолидация за права человека в Западном Казахстане» при финансировании Европейского Союза.