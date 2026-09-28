Пассажирский самолёт разбился по пути в Санкт-Петербург: погибли 224 человека

31 октября 2015 года пассажирский Airbus A321, выполнявший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, исчез с радаров над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Позднее расследования пришли к выводу, что самолёт разрушился в воздухе после взрыва, передает МойГород

Самолёт вылетел из Шарм-эш-Шейха

Airbus A321 с регистрационным номером EI-ETJ выполнял чартерный рейс 7К-9268 из египетского курортного города Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург.

На борту находились преимущественно российские туристы, возвращавшиеся домой после отдыха в Египте. Всего в самолёте было 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Разбившийся самолёт за 3 месяца до катастрофы

После взлёта лайнер начал набирать высоту. Первые минуты полёта проходили штатно. По данным Межгосударственного авиационного комитета, до момента прекращения записи параметров полёта информация об отказах систем и агрегатов самолёта не фиксировалась.

Самолёт исчез с радаров

Примерно через 23 минуты после взлёта связь с экипажем прекратилась, а самолёт исчез с экранов радаров.

Борт находился на высоте около 9400 метров. Бортовой параметрический самописец прекратил запись во время набора высоты на эшелоне 308.

Спасатели начали поисковую операцию на Синайском полуострове. Обломки самолёта обнаружили в районе Нахля. Они оказались разбросаны на участке длиной более 13 километров, что указывало на разрушение воздушного судна ещё в воздухе.

На месте катастрофы нашли тела всех находившихся на борту. Выживших не было.

Первые версии произошедшего

Сразу после катастрофы точная причина произошедшего оставалась неизвестной. Рассматривались различные версии, в том числе техническая неисправность и внешнее воздействие.

Ситуация осложнялась тем, что самолёт разрушился на большой высоте, а его обломки оказались разбросаны на значительной территории.

Следователи приступили к изучению бортовых самописцев, технического состояния воздушного судна, истории его эксплуатации и обслуживания. Уже в первые дни удалось скопировать данные параметрического регистратора. Речевой самописец получил серьёзные механические повреждения, однако специалисты также работали над извлечением записанной на нём информации.

Хвостовая часть рейса 9268

Следствие обнаружило признаки взрыва

В ходе исследования обломков была установлена зона начала разрушения самолёта. Специалисты выявили признаки высокоэнергетического воздействия на обшивку воздушного судна по направлению изнутри наружу, а также признаки взрывной декомпрессии.

МАК сообщал об этих результатах в 2016 году, отмечая, что анализ полученных данных продолжался.

Позднее российские власти заявили, что причиной катастрофы стал взрыв самодельного взрывного устройства на борту. В ноябре 2015 года директор ФСБ России сообщил о обнаружении следов взрывчатого вещества на обломках самолёта и квалифицировал произошедшее как террористический акт.

Ответственность за уничтожение самолёта также заявляло связанное с террористической организацией «Исламское государство» подразделение, действовавшее на Синайском полуострове.

Египетская версия расследования отличалась

При этом позиции участников расследования на первых этапах различались. Египетская техническая комиссия в декабре 2015 года заявляла, что на тот момент не обнаружила доказательств террористического вмешательства или незаконного воздействия на самолёт. Расследование продолжалось.

Таким образом, в публичном пространстве появились разные оценки причин катастрофы. Российская сторона указывала на взрывное устройство, тогда как египетские следователи первоначально не подтверждали террористическую версию.

Что известно о последних минутах полёта

После взлёта из Шарм-эш-Шейха самолёт продолжал набирать высоту и не передавал диспетчерам сообщений о чрезвычайной ситуации.

Резкое прекращение полёта произошло внезапно. Самописцы зафиксировали прекращение записи на высоте около 9400 метров, а характер разрушения обломков свидетельствовал о том, что самолёт начал распадаться ещё до падения на землю.

Именно отсутствие времени для передачи экипажем сообщения об аварии стало одной из особенностей катастрофы. Самолёт практически мгновенно потерял способность продолжать полёт.

Самая крупная авиакатастрофа в истории России

Акция памяти погибших на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

В результате катастрофы погибли все 224 человека, находившиеся на борту.

Происшествие стало крупнейшей по числу погибших авиакатастрофой в истории российской авиации и одной из самых тяжёлых катастроф пассажирских самолётов в начале XXI века.

Трагедия также привела к серьёзным изменениям в авиасообщении с египетскими курортами. После катастрофы ряд государств временно ограничил или приостановил полёты в Шарм-эш-Шейх на фоне опасений относительно безопасности аэропорта и возможного проникновения взрывного устройства на борт.

История рейса 7К-9268 стала одной из наиболее трагичных страниц российской гражданской авиации. Спустя годы после катастрофы обстоятельства уничтожения самолёта продолжали изучаться в рамках уголовных и технических расследований.