«Государство принимает системные решения»: Ерлан Карин высказался о трагедии в Мангистау

Ерлан Карин подчеркнул, что власти не ограничиваются точечной реакцией, а проводят глубокую перестройку всей системы обеспечения безопасности в стране.

Вице-президент Казахстана Ерлан Карин прокомментировал расследование трагедии в Мангистауской области, унесшей жизни 14 военнослужащих, сообщает его официальный Telegram-канал.

По словам Карина, Президент сразу же взял расследование под личный контроль, направил соболезнования семьям погибших и подписал указ о посмертном награждении всех 14 бойцов орденом "Айбын". Для помощи пострадавшим и их близким была направлена правительственная комиссия.

- Глава государства незамедлительно взял под личный контроль все ключевые вопросы: помощь пострадавшим, объективное расследование и системные меры, чтобы подобное больше не повторилось. Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования семьям погибших и лично выразил глубокое сочувствие их родным и близким. Указом главы государства все 14 военнослужащих, погибших в ходе учений, посмертно награждены орденом "Айбын", - напомнил Карин.

В расследовании трагедии задействованы правоохранительные органы: дело находится на особом контроле МВД и Генпрокуратуры, а несколько должностных лиц Минобороны уже задержаны. Кроме того, в стране создан специальный фонд и общественная комиссия под руководством члена Қазақстан Халық Кеңесі Бекмурата Жусупова для прозрачного распределения помощи семьям.

- Правоохранительные органы начали досудебное расследование всех обстоятельств и причин трагедии. Проведены первоочередные следственные и процессуальные действия, ряд должностных лиц Министерства обороны задержан в качестве подозреваемых. Расследование продолжается и находится на особом контроле Генеральной прокуратуры и МВД. Члены Қазақстан Халық Кеңесі, депутаты Курултая, представители политических партий, предприниматели, меценаты и неравнодушные граждане выразили солидарность и готовность поддержать семьи погибших. В кратчайшие сроки учрежден специальный фонд, обеспечивающий открытий и подотчетный сбор средств. Также создана общественная комиссия во главе с членом Қазақстан Халық Кеңесі Бекмуратом Жусуповым. Ее задача - обеспечить прозрачное распределение собранных благотворительных средств, - говорится в посте.

Ерлан Карин подчеркнул, что власти не ограничиваются точечной реакцией, а проводят глубокую перестройку всей системы обеспечения безопасности в стране.

- Самое главное - государство не просто оперативно реагирует, но и принимает системные и комплексные решения, направленные на устранение первопричин случившегося. Президент назначил нового министра обороны и создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны. Первый доклад о результатах аудита финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений должен быть представлен в течение семи дней, - добавил он.

В заключение он напомнил, что в десятидневный срок должен быть подготовлен детальный план масштабного реформирования Вооруженных сил Казахстана.