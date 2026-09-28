Токаев встретился с первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с лучшей теннисисткой планеты Еленой Рыбакиной, поздравив ее с историческими достижениями на мировой арене, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что триумф спортсменки на турнирах Большого шлема и ее выход на первую строчку мирового рейтинга вдохновляют подрастающее поколение казахстанцев активно заниматься спортом.

- После ваших побед наши дети проявляют интерес к теннису, в большом количестве записываются в секции, хотят тоже стать чемпионами. Вы подаете положительный пример нашим детям, и это очень хорошо. Наши дети должны приобщаться к спорту, это крайне важно для их будущего. Три победы на турнирах Большого шлема навечно останутся в летописи тенниса. Полагаю, что на этом вы не остановитесь и дальше будете продолжать свое победное шествие, - сказал глава государства.

Отдельно Президент подчеркнул безупречные манеры и высокую личную культуру теннисистки, которые служат отличной презентацией Казахстана на международной арене.

- Вы хорошо себя ведете на корте и во время общения с людьми. Я всегда отмечаю вашу чрезвычайно высокую персональную культуру. Это тоже имеет очень важное значение, в том числе и с точки зрения презентации Казахстана как развитого и цивилизованного государства, где поддерживается спорт и, в частности, теннис, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Елена Рыбакина поблагодарила руководство страны за постоянную поддержку и внимание к развитию тенниса, пообещав и дальше защищать честь страны на турнирах самого высокого уровня.

За выдающиеся заслуги перед государством Глава государства наградил спортсменку орденом "Барыс" III степени.

Напомним, Рыбакина закрепила за собой статус первой ракетки мира после исторической победы на кортах US Open, завоевав свой третий титул Большого шлема в карьере.