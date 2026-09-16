Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации IX созыва

Анастасия Ломаева
Выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации IX созыва

Для проведения голосования на территории Западно- Казахстанской области Генеральным консульством России в Уральске сформирован избирательный участок № 8137, расположенный по адресу:

г.Уральск, ул.Мухита, 78 (здание Генерального консульства России в Уральске),

Главный баннер

контактный телефон 8(7112) 51-16-26

Избирательный участок будет открыт для голосования 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования 18 лет.

Для получения избирательного бюллетеня при себе необходимо иметь заграничный или внутренний паспорт гражданина России.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article