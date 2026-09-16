Выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации IX созыва

Для проведения голосования на территории Западно- Казахстанской области Генеральным консульством России в Уральске сформирован избирательный участок № 8137, расположенный по адресу:

г.Уральск, ул.Мухита, 78 (здание Генерального консульства России в Уральске),

контактный телефон 8(7112) 51-16-26

Избирательный участок будет открыт для голосования 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования 18 лет.

Для получения избирательного бюллетеня при себе необходимо иметь заграничный или внутренний паспорт гражданина России.