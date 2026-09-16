В Атырау насчитывается 17 ЖК с проблемными канализационными сетями

Аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл совещание по вопросам подготовки многоквартирных жилых домов Атырау к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. С докладом выступил временно исполняющий обязанности акима города Мейржан Мукасов. По его словам, с 15 мая в городе ведутся гидравлические испытания систем отопления МКД - всего проверке подлежат 1 174 дома.

- По состоянию на 15 сентября испытания завершены в 1 113 домах - это 94,8%. Отдельное внимание уделяется 79 домам с автономными котельными, где 27 сервисных организаций проводят промывку, опрессовку и наладку систем, - сказал Мейржан Мукасов.

Отдельно рассмотрели вопросы передачи в коммунальную собственность 26 ЖК с проблемной инженерной инфраструктурой - ситуация по каждому объекту отличается: где-то есть застройщик и документация, где-то отсутствует собственник или не оформлены сети.

- При принятии жилых комплексов на баланс необходимо передавать всю сопутствующую инфраструктуру и решать системные вопросы своевременно, не перенося их на будущие годы - иначе с накопившимися проблемами сталкиваются сами жители. Самая главная задача сейчас - обеспечить нормальное прохождение осенне-зимнего периода. До конца года по каждому объекту нужно выработать конкретное решение, - отметил аким области.

Кроме того, в ходе совещания была рассмотрена разработанная по поручению акима области Дорожная карта по решению проблем канализационной инфраструктуры в 17 жилых комплексах города.

Подводя итоги, Болат Акчулаков поручил обеспечить реализацию Дорожной карты, завершить до конца текущего года работы по решению инфраструктурных вопросов проблемных жилых комплексов с последующим принятием объектов на баланс, а также внести предложения по созданию единого коммунального предприятия для оперативного и своевременного обслуживания объектов инженерной инфраструктуры.