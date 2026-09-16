Минздрав объявил об отказе от регулирования стоимости части лекарств в Казахстане

В Казахстане пересмотрели подход к формированию стоимости медикаментов. Министерство здравоохранения решило вывести из-под жесткого государственного контроля больше тысячи недорогих позиций, переведя их на рыночное ценообразование, сообщает пресс-служба Минздрава.

Какие препараты подорожают или подешевеют по законам рынка

Под изменения подпадут лекарства, чья стоимость не превышает 1 МРП - в 2026 году этот показатель составляет 4 325 тенге. Теперь государство перестанет фиксировать цены на такие позиции.

- В соответствии с обновленным перечнем количество позиций, подлежащих государственному ценовому регулированию, сокращено с 3 039 до 1 827, - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве поясняют, что теперь госрегулирование станет более точечным и сосредоточится на тех медикаментах, доступность которых для населения нужно защищать в первую очередь.

Как будут контролировать аптеки и цены

Чтобы отказ от регулирования не привел к резкому скачку стоимости препаратов, власти намерены усилить надзор за фармацевтическим рынком. За ценами будут следить вместе с Агентством по защите и развитию конкуренции, используя цифровую систему маркировки товаров.

- Передача части лекарственных средств на рыночное ценообразование сопровождается усилением мониторинга фармацевтического рынка. Минздрав совместно с Агентством Республики Казахстан по защите и развитие конкуренции прорабатывает механизмы мониторинга и контроля цен, в том числе с использованием информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров, - добавили в Минздраве.

Специальные IT-инструменты позволяют отслеживать путь каждой упаковки от завода до прилавка.

- Это создает возможность своевременно выявлять потенциальные признаки необоснованного повышения цен. С момента запуска обязательной маркировки в июле 2024 года через систему прошло порядка 1,1 млрд упаковок лекарственных средств, - подчеркнули в министерстве.

Куда жаловаться на завышенные цены

В Минздраве пообещали продолжить следить за тем, чтобы нужные людям лекарства оставались доступными. Если аптеки завышают цены на препараты, у которых остался предельный лимит, казахстанцы могут направить жалобу.