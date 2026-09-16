В ЗКО будут бесплатно менять газовые счетчики

7 сентября 2026 года в области началась реализация проекта "Цифровой учет газа" Aqyl Energy. Об этом на брифинге в РСК сообщил заместитель директора филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Дастан Ибраимов. Одной из главных особенностей смарт-счетчиков станет специальная цифровая платформа. Она сможет работать с приборами учета и электронными корректорами разных производителей. Это позволит передавать и анализировать данные в режиме реального времени, а также использовать технологии искусственного интеллекта и аналитики.

По словам Ибраимова, это должно повысить точность учета газа и качество обслуживания потребителей. С 24 августа 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве. Согласно новым требованиям, приборы учета газа должны иметь возможность дистанционной передачи данных. При этом действующим бытовым потребителям приобретение, установка и подключение смарт-счетчиков полностью оплачивает газоснабжающая организация. Для новых потребителей прибор учета необходимо будет приобрести самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством.

Проект Aqyl Energy будет реализовываться поэтапно до 2030 года. При этом расходы на замену приборов учета газа населению по программе Aqyl Energy не предусмотрены тарифом. Компания выполняет работы за счет собственных средств.