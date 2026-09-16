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Происшествия

Атырауда түрмеге дронның көмегімен есірткі тектес затты жеткізбек болды

Ұлттық ұланның әскери қызметшілері абақты аумағынан дрон тапқан.
Ажар Хамитова
Атырауда түрмеге дронның көмегімен есірткі тектес затты жеткізбек болды
Ұлттық ұланның фотосы

Атырауда түрмеге тыйым салынған заттарды дрон арқылы жібермек болғандардың жолы кесілді. Бұл туралы Ұлттық ұланның баспасөз қызметі хабарлады.

Ұлттық ұланның әскери қызметшісі лейтенант Мирас Исказиев сағат 8:30-дар шамасында №15 түзету мекемесінен бір шақырым жерде жатқан орамы бар дронды тапқан. Әскери қызметші орамды тексергенде өсімдік тектес, жасыл түсті зат салынған 11 дорбаны анықтапты.

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Әскери қызметші табылған зат туралы дереу кезекші қызмет арқылы баяндады. Оқиға орнында тиісті қауіпсіздік шаралары қабылданып, табылған зат одан әрі жүргізілетін іс-шаралар үшін құзыретті органдарға тапсырылды, - деп хабарлайды Ұлттық ұланның баспасөз қызметі.

Қазіргі таңда осы оқиға бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

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