Фальшивые запросы от имени АФМ: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников

В Казахстане набирает обороты новая мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники рассылают поддельные документы от имени ведомства, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК. На этот раз фальшивые запросы направляют напрямую в государственные органы.

Как пояснили в пресс-службе АФМ, в таких письмах аферисты ссылаются на несуществующие проверки и требуют предоставить персональные данные граждан, включая их характеристики. Подобная рассылка - лишь первый этап подготовки к атаке.

- В письме, адресованном государственному органу, злоумышленники ссылаются на якобы проводимую проверку и запрашивают сведения о гражданине, в том числе его характеристику и иную информацию. Ранее мошенники использовали аналогичную схему: после направления поддельных писем они связывались с гражданами по телефону или через мессенджеры, представлялись сотрудниками АФМ и под различными предлогами пытались получить персональные и банковские данные либо вымогали денежные средства, - рассказали в Агентстве.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие запросы никогда не рассылаются с нарушением установленного порядка, а сотрудники никогда не требуют по телефону реквизиты банковских счетов или денежные переводы. Появление на документе фирменного логотипа или печати еще не гарантирует его подлинность - при любых сомнениях бумаги необходимо перепроверять через официальные каналы.

- Не передавайте неизвестным лицам персональные и банковские данные и не переводите денежные средства по их указанию, - обратились к казахстанцам в АФМ.

Если вы столкнулись с подобными письмами или звонками, следует незамедлительно обратиться в Call-центр АФМ по короткому номеру 1458 либо связаться с дежурной частью по телефону +7 (7172) 70-84-79.