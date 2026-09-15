Треть машин, поставленных на учет в Казахстане, старше 20 лет

В августе 2026 года в Казахстане на учет поставили 166 547 автотранспортных средств. Такие данные приводит Бюро национальной статистики. Большую часть зарегистрированного транспорта составили легковые автомобили - 87,5%. Еще 5,6% пришлись на грузовики, 2,6% - на прицепы, 0,8% - на автобусы, 0,7% - на мотоциклы. Доля других видов транспорта составила 2,7%.

По состоянию на 1 сентября в Казахстане зарегистрировано 6,09 миллиона автотранспортных средств.

Из них:

5,1 млн - легковые автомобили,

496,1 тыс. - грузовые,

263,9 тыс. - прицепы,

89,5 тыс. - автобусы и микроавтобусы,

75 тыс. - мотоциклы,

58,7 тыс. - другие виды транспорта.

При этом среди легковых автомобилей, поставленных на учет в августе, больше всего оказалось машин старше 20 лет - 46 610 автомобилей, или 28%. Еще 40 513 зарегистрированных автомобилей были выпущены не более трех лет назад. Их доля составила 24,3%. Автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет зарегистрировали 39 646 единиц (23,8%), от трех до семи лет - 12 986 (7,8%), от семи до десяти лет - 6 011 (3,6%).

Больше всего легковых автомобилей старше 20 лет поставили на учет в Алматинской области - 6 254 машины. Далее идут Жамбылская область - 4 643 и Туркестанская область - 4 559 автомобилей.