Злостного алиментщика отправили на общественные работы в ЗКО

Каратобинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, который длительное время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

По данным суда ЗКО, мужчина обязан был выплачивать четверть всех видов своего дохода, однако игнорировал уведомления судебного исполнителя. В результате к 1 апреля 2026 года у него образовался долг в размере 544 446 тенге.

На судебном заседании неплательщик признал вину и объяснил просрочку отсутствием постоянной работы. При этом выяснилось, что официальный статус безработного в центре занятости он не оформлял и на учёт не вставал.

Пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда напомнила, что судебные акты обязательны для исполнения, а их игнорирование влечёт административную ответственность по статье 669 КоАП РК.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов общественных работ.

Постановление пока не вступило в законную силу.