Злостного алиментщика отправили на общественные работы в ЗКО

По данным суда ЗКО, мужчина обязан был выплачивать четверть всех видов своего дохода, однако игнорировал уведомления судебного исполнителя. В результате к 1 апреля 2026 года у него образовался долг в размере 544 446 тенге.
На судебном заседании неплательщик признал вину и объяснил просрочку отсутствием постоянной работы. При этом выяснилось, что официальный статус безработного в центре занятости он не оформлял и на учёт не вставал.
Пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда напомнила, что судебные акты обязательны для исполнения, а их игнорирование влечёт административную ответственность по статье 669 КоАП РК.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов общественных работ.
Постановление пока не вступило в законную силу.