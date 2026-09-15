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Социум

Злостного алиментщика отправили на общественные работы в ЗКО

Каратобинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, который длительное время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.
Арайлым Усербаева
Злостного алиментщика отправили на общественные работы в ЗКО
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По данным суда ЗКО, мужчина обязан был выплачивать четверть всех видов своего дохода, однако игнорировал уведомления судебного исполнителя. В результате к 1 апреля 2026 года у него образовался долг в размере 544 446 тенге.

На судебном заседании неплательщик признал вину и объяснил просрочку отсутствием постоянной работы. При этом выяснилось, что официальный статус безработного в центре занятости он не оформлял и на учёт не вставал.

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Пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда напомнила, что судебные акты обязательны для исполнения, а их игнорирование влечёт административную ответственность по статье 669 КоАП РК.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов общественных работ.

Постановление пока не вступило в законную силу.

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