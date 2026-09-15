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Социум

В Минтруда предупредили переезжающих в Казахстан иностранцев о лжепосредниках

Мошенники за вознаграждение предлагают "ускорить" оформление документов.
Варвара Тыщенко
В Минтруда предупредили переезжающих в Казахстан иностранцев о лжепосредниках
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Министерство труда и социальной защиты населения РК обратилось к иностранцам, планирующим переезд в страну, с предупреждением об активизации незаконных посредников. В Комитет по миграции участились обращения от граждан, которым за вознаграждение предлагают "ускорить" оформление документов, гарантировать сдачу тестов или повлиять на решения госорганов.

- Официально предупреждаем: не доверяйте таким обещаниям. Государственные услуги в этой сфере предоставляются в установленном порядке, а результаты тестирования и рассмотрения документов не могут быть изменены за вознаграждение, - подчеркнули в ведомстве.

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Мигрантов призывают не рисковать своими деньгами, не обращаться к сомнительным посредникам и опираться исключительно на официальные каналы информации.

Напомним, ранее ведомство опубликовало детальные разъяснения для тех, кто претендует на статус кандаса или оформляет разрешение на постоянное проживание в республике.

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