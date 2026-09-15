Более полутысячи жителей Атырауской области состоят на учете как наркозависимые

Аким региона Болат Акчулаков провел заседание штаба по борьбе с наркоманией, где обсудили реабилитацию зависимых, профилактику среди молодежи и борьбу с интернет-наркоторговлей.

С докладом выступил руководитель управления здравоохранения Кайсар Абдалиев. По его словам, с начала 2026 года на учете состоят 2 481 человек, 537 из них имеют наркозависимость - это на 21 больше, чем годом ранее. Уровень их трудоустройства составляет около 30%. Для помощи пациентам предложили внедрить индивидуальный план сопровождения.

Глава региона заявил, что профилактику нужно начинать как можно раньше. По его словам, охват консультативным учетом сейчас составляет около 60%, и он поручил довести его до 100%.

Руководитель аппарата акима города Айбек Кадралиев сообщил, что в Атырау стерли около 80 граффити с рекламой наркотиков и разместили социальные баннеры. Заместитель начальника полиции Галым Байжанов добавил, что за восемь месяцев 2026 года выявили 91 правонарушение и 62 наркопреступления, а также изъяли 30 тонн прекурсоров и около 4 тысяч препаратов. При этом главной проблемой остается быстрое появление новых Telegram-каналов взамен заблокированных.

Подводя итоги, Болат Акчулаков обозначил задачи для ведомств: