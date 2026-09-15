15 сентября - дедлайн: кому из казахстанцев нужно сдать декларацию до конца дня

Сегодня истекает срок подачи декларации о доходах за прошлый год: разбираемся, кому из казахстанцев обязательно нужно отчитаться перед налоговой.

Сегодня, 15 сентября, завершается официальный срок подачи деклараций о доходах и имуществе (форма 270.00) за прошлый год. В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области напоминают, что всеобщее декларирование давно перестало быть обязательным для абсолютно всех казахстанцев - теперь отчитываться нужно только по конкретным основаниям.

Студенты, пенсионеры или рядовые сотрудники частных компаний освобождены от бумажной волокиты, если у них нет скрытых активов за рубежом или крупных покупок. Однако те, кто попал под критерии закона, должны успеть передать данные в налоговую до полуночи, чтобы избежать административных мер.

Кому нужно срочно отчитаться до 15 сентября

Форму 270.00 обязаны предоставить государственные служащие, руководители или учредители компаний вместе с супругами, а также граждане, имеющие финансовые обязательства по антикоррупционным законам.

Под прицелом налоговой также оказываются те, кто самостоятельно облагает налогами свои доходы, владеет зарубежными ценными бумагами, цифровыми активами или имеет сбережения в иностранных банках. Если на конец отчетного года общая сумма на таких счетах превысила 1000 МРП (около 3,9 млн тенге для прошлогодних отчетов) или за рубежом зарегистрировано имущество, декларация обязательна.

Отдельное основание для отчета - крупные приобретения за год. Если стоимость недвижимости, транспорта или ценных бумаг превысила 20 000 МРП (почти 78,6 млн тенге), молчать о них нельзя.

Что важно знать студентам и владельцам кэшбэка

Сам по себе статус студента за рубежом не обязывает заполнять формы, если ученик живет на грант или родительские деньги и не имеет зарубежных счетов выше лимита. При этом иностранные стипендии освобождены от подоходного налога, но сам факт наличия крупного счета за границей скрыть не получится.

Хорошая новость для держателей обычных банковских карт: стандартный кэшбэк, бонусы и баллы за покупки налоговой отчетности не требуют, так как считаются скидкой. Другое дело - инвестиционные инструменты или ценные бумаги, полученные в виде поощрений.

Как сдать декларацию за пару минут

Самый быстрый способ выполнить обязательства - воспользоваться смартфоном. Готовый документ принимают онлайн через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал egov.kz, Кабинет налогоплательщика или популярные банковские приложения, поддерживающие государственные сервисы.

Если пропустить сегодняшний дедлайн, система зафиксирует нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. Кроме того, современные механизмы международного обмена информацией позволяют налоговикам легко выявлять незадекларированные зарубежные счета и активы.

