Тысячи школьников переплачивали за проезд в автобусах Актау

В общественном транспорте Актау восстановили законные права более 10 тысяч юных пассажиров, которые были вынуждены переплачивать за поездки, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.

Нарушения выявили в ходе проведения анализа соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

- Установлено, что в общественном транспорте отсутствуют QR-коды на тариф, предназначенный для несовершеннолетних, которые были вынуждены оплачивать проезд по общему тарифу. По результатам акта прокурорского надзора, местным исполнительным органом обеспечена возможность применения тарифа для несовершеннолетних, - говорится в сообщении надзорного органа.

При безналичном расчете обычный билет в автобусах города стоит 70 тенге, а льготный для детей - 35 тенге.