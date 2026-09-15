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Происшествия Социум

Разрешение на отлов сайгаков за 5 млн: в ЗКО задержан глава филиала «Охотзоопром»

Задержание проводили сотрудники Комитета национальной безопасности.
Кристина Кобина
Разрешение на отлов сайгаков за 5 млн: в ЗКО задержан глава филиала «Охотзоопром»
Арман Кужахметов. Фото со страницы zaki_consulting

Как сообщил на своей Instagram-странице правозащитник Бауыржан Заки, 11 сентября 2026 года сотрудники ДКНБ по Западно-Казахстанской области с поличным при получении взятки в размере 5 миллионов тенге задержали руководителя Западного регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Армана Кужахметова.

- Он требовал от предпринимателя денежное вознаграждение за выдачу разрешения на отлов сайгаков в ЗКО. 48-летний Арман Кужахметов работает с 2020 года руководителем Западного регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, - отметил правозащитник.

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