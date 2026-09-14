Разворот Урана: к каким неожиданным переменам готовиться знакам зодиака

Текущий разворот Урана в Близнецах уникален: в последний раз подобное сочетание наблюдалось более восьмидесяти лет назад.

Планета перемен меняет направление движения на небе, заставляя нас возвращаться к нерешенным разговорам и старым развилкам. Этот период переосмысления продлится до февраля следующего года, сообщает Mixnews.

Для большинства из нас это время честной ревизии привычек. Текущий разворот Урана в Близнецах уникален: в последний раз подобное сочетание наблюдалось более восьмидесяти лет назад. Уран отвечает за внутренний бунт, а Близнецы - за информацию и связи. В ближайшие месяцы многим придется столкнуться с последствиями собственных слов и решить, живем ли мы так, как хотим, или повторяем чужие сценарии.

Что изменится для каждого знака

Овен: Пора разобраться, почему вы молчите до тех пор, пока обида не перерастет в конфликт, и вернуться к отложенному разговору.

Пора разобраться, почему вы молчите до тех пор, пока обида не перерастет в конфликт, и вернуться к отложенному разговору. Телец: Финансовые привычки требуют пересмотра. Проверьте, защищают ли ваши расходы вас или просто поддерживают привычный статус.

Финансовые привычки требуют пересмотра. Проверьте, защищают ли ваши расходы вас или просто поддерживают привычный статус. Близнецы: Вы перерастаете привычный образ. Дайте новому "я" время окрепнуть без спешки.

Вы перерастаете привычный образ. Дайте новому "я" время окрепнуть без спешки. Рак: Прошлое возвращается, чтобы показать, где вы до сих пор защищаетесь от несуществующих угроз. Позвольте себе выдохнуть.

Прошлое возвращается, чтобы показать, где вы до сих пор защищаетесь от несуществующих угроз. Позвольте себе выдохнуть. Лев: Возвращение старых знакомых поможет понять, кто рядом с вами по зову сердца, а кто - ради статуса.

Возвращение старых знакомых поможет понять, кто рядом с вами по зову сердца, а кто - ради статуса. Дева: Пересоберите карьерные амбиции. Убедитесь, что стремитесь к успеху ради себя, а не ради красивой картинки.

Пересоберите карьерные амбиции. Убедитесь, что стремитесь к успеху ради себя, а не ради красивой картинки. Весы: Мировоззрение дает трещину. Учиться менять мнение под воздействием фактов - это признак здоровой гибкости.

Мировоззрение дает трещину. Учиться менять мнение под воздействием фактов - это признак здоровой гибкости. Скорпион: Наведите порядок в общих бюджетах и долгах, чтобы материальные вопросы не заменяли подлинное доверие.

Наведите порядок в общих бюджетах и долгах, чтобы материальные вопросы не заменяли подлинное доверие. Стрелец: Старые контакты помогут понять, достаточно ли свободы в ваших текущих отношениях и чего вы от них ждете.

Старые контакты помогут понять, достаточно ли свободы в ваших текущих отношениях и чего вы от них ждете. Козерог: Привычный распорядок больше не бережет силы. Избавьтесь от обязанностей, которые вы тянете из ложного чувства долга.

Привычный распорядок больше не бережет силы. Избавьтесь от обязанностей, которые вы тянете из ложного чувства долга. Водолей: Вернитесь к заброшенным хобби и займитесь тем, что приносит чистое удовольствие без оглядки на пользу.

Вернитесь к заброшенным хобби и займитесь тем, что приносит чистое удовольствие без оглядки на пользу. Рыбы: Семейные воспоминания помогут переписать правила и понять, что для вас действительно означает дом.

Ретропериод дает шанс скорректировать маршрут и отказаться от балласта, который мешает двигаться дальше.

