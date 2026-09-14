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Life

Разворот Урана: к каким неожиданным переменам готовиться знакам зодиака

Текущий разворот Урана в Близнецах уникален: в последний раз подобное сочетание наблюдалось более восьмидесяти лет назад.
Варвара Тыщенко
Разворот Урана: к каким неожиданным переменам готовиться знакам зодиака
Изображение сгенерировано ИИ

Планета перемен меняет направление движения на небе, заставляя нас возвращаться к нерешенным разговорам и старым развилкам. Этот период переосмысления продлится до февраля следующего года, сообщает Mixnews.

Для большинства из нас это время честной ревизии привычек. Текущий разворот Урана в Близнецах уникален: в последний раз подобное сочетание наблюдалось более восьмидесяти лет назад. Уран отвечает за внутренний бунт, а Близнецы - за информацию и связи. В ближайшие месяцы многим придется столкнуться с последствиями собственных слов и решить, живем ли мы так, как хотим, или повторяем чужие сценарии.

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Что изменится для каждого знака

  • Овен: Пора разобраться, почему вы молчите до тех пор, пока обида не перерастет в конфликт, и вернуться к отложенному разговору.
  • Телец: Финансовые привычки требуют пересмотра. Проверьте, защищают ли ваши расходы вас или просто поддерживают привычный статус.
  • Близнецы: Вы перерастаете привычный образ. Дайте новому "я" время окрепнуть без спешки.
  • Рак: Прошлое возвращается, чтобы показать, где вы до сих пор защищаетесь от несуществующих угроз. Позвольте себе выдохнуть.
  • Лев: Возвращение старых знакомых поможет понять, кто рядом с вами по зову сердца, а кто - ради статуса.
  • Дева: Пересоберите карьерные амбиции. Убедитесь, что стремитесь к успеху ради себя, а не ради красивой картинки.
  • Весы: Мировоззрение дает трещину. Учиться менять мнение под воздействием фактов - это признак здоровой гибкости.
  • Скорпион: Наведите порядок в общих бюджетах и долгах, чтобы материальные вопросы не заменяли подлинное доверие.
  • Стрелец: Старые контакты помогут понять, достаточно ли свободы в ваших текущих отношениях и чего вы от них ждете.
  • Козерог: Привычный распорядок больше не бережет силы. Избавьтесь от обязанностей, которые вы тянете из ложного чувства долга.
  • Водолей: Вернитесь к заброшенным хобби и займитесь тем, что приносит чистое удовольствие без оглядки на пользу.
  • Рыбы: Семейные воспоминания помогут переписать правила и понять, что для вас действительно означает дом.

Ретропериод дает шанс скорректировать маршрут и отказаться от балласта, который мешает двигаться дальше.
 

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