100 бабушек одновременно исполнили колыбельную в Атырауской области

В рамках Дня семьи на центральном стадионе района состоялось назидательное мероприятие "100 бабушек - 100 колыбельных", сообщает Региональная служба коммуникаций.

Заместитель акима района Асель Каржауова поздравила жителей с Днём семьи и отметила, что сохранение национального воспитания и традиций является общей задачей для всех.

- Главная цель сегодняшнего мероприятия - пропаганда воспитательного значения колыбельной песни и передача наших национальных ценностей молодому поколению. Исполнение колыбельной ста бабушками одновременно - яркое проявление преемственности поколений. Такими мероприятиями мы стремимся повысить роль воспитания бабушками в семье и пропагандировать наши традиции, - сказала Асель Каржауова.

На значимом мероприятии была представлена картина, пропагандирующая складывавшиеся веками традиции и воспитание нашего народа. Также бабушки в белых платках, запеленав внуков, одновременно исполнили колыбельную песню.