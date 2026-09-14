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Социум

1500 военных и сотни единиц техники: в Казахстане проходят учения ОДКБ

Учение проходит с 13 по 18 сентября.
Варвара Тыщенко
1500 военных и сотни единиц техники: в Казахстане проходят учения ОДКБ
Фото: Министерство обороны РК

Военные контингенты из четырех государств приступили к совместным тренировкам на учебном полигоне "Коктал" в области Жетісу. Как сообщает Минобороны РК, маневры проходят в рамках учений коллективных сил ОДКБ "Рубеж-2026".

В тренировках задействованы военнослужащие из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основной упор делается на слаженность работы органов управления и практическое взаимодействие национальных контингентов.

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- Учение проходит с 13 по 18 сентября под руководством командующего десантно-штурмовыми войсками ВС РК полковника Махсута Гусейнова. В нем задействовано около 1500 военнослужащих и более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая 115 беспилотных летательных аппаратов, - говорится в сообщении ведомства.

Все практические задачи отрабатываются с учетом специфики горно-пустынной местности. Кроме того, к маневрам привлечены подразделения Пограничной службы и Национальной гвардии Казахстана.

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