Дети чудом остались живы: хлопок газа оставил без жилья семью в Уральске

Семья Кубышевых месяц назад закончила ремонт и заселилась в чистый и светлый частный дом. Однако в пятницу, 11 сентября, их радости пришел конец. В доме произошел хлопок газовоздушной смеси, который вмиг оставил семью без крыши над головой. Лида Кошанова вспоминает, что в тот день они впервые запустили систему отопления. В доме стало тепло, и они, ни о чем не подозревая, занялись своими делами.

- Вечером я поехала на работу, спустя час позвонила мужу и попросила забрать. По дороге нам позвонил сын и сказал, что в доме пахнет газом. Мы направились домой и уже при въезде увидели, как все соседи побежали к нашему дому. Войдя во двор, увидели ужасающую картину. Стену дома снесло, крыша была приподнята, из окна валил дым, где-то виднелись открытые языки пламени. Муж сразу же побежал в дом спасать детей. Оказалось, что старший сын ушел в магазин, а дочь ушла играть с соседскими детьми. Они чудом остались живы, - рассказала Лида Кубышева.

Однако дом оказался непригодным для жилья. От взрывной волны пострадали несущие конструкции, перекрытия. Сейчас о былом ремонте напоминает лишь свежий запах новых обоев. На ремонт Кубышевы копили годами и даже влезли в кредиты. Месяцы труда, закупки материалов, мебели, техники и надежды на уютную жизнь в собственном доме разрушились за считанные минуты.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы - спасатели, пожарные расчеты и аварийная бригада газовой службы. Огонь удалось локализовать, однако спасать внутри было уже нечего. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать утечка газа при первом запуске отопительного оборудования.

- Систему отопления проводил человек, у которого, как оказалось, не было разрешительных документов. Об этом мы узнали позже. Нам некуда идти, не можем прийти в себя. Из акимата никто не приходил, помощь не предлагал, наверное, для этого нужны человеческие жертвы. Впереди зима. Винить нам некого. Что случилось - то случилось. Теперь нужно как-то приходить в себя и начинать жить заново, - заключил глава семейства Абзал Кубышев.

В региональном департаменте ЧС комментировать случай не стали и порекомендовали обратиться в местный акимат. В акимате Уральска сообщили, что пострадавших посетили сотрудники местных исполнительных органов. Для уборки территории им предоставлена техника, кроме этого будет оказана помощь в рамках действующего законодательства.

Сейчас семья временно разместилась во времянке, в которой нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Соседи и неравнодушные жители уже начали собирать первичную гуманитарную помощь и организовывать сбор средств, чтобы помочь пострадавшим хотя бы на первое время. Более подробную информацию вы можете получить по номерам: 8 705 433 01 01, 8 705 433 00 67.