К желающим получить статус «кандаса» и ПМЖ в Казахстане обратилось Минтруда

В ведомстве напомнили о правилах сдачи онлайн-тестирования на знание государственного языка по системе КАЗТЕСТ.

Министерство труда и социальной защиты населения РК напомнило, что экзамен по системе КАЗТЕСТ проходит полностью онлайн и оценивает только базовые навыки, нужные для повседневной жизни.

Что проверяет экзамен

Тестирование не ставит целью запутать претендента сложными академическими правилами или глубоким филологическим анализом.

- КАЗТЕСТ - это не сложный экзамен на глубокое знание казахского языка. Тестирование имеет понятный и доступный формат, а задания в первую очередь направлены на проверку практического понимания государственного языка, необходимого для повседневного общения и комфортной адаптации в Казахстане, - подчеркнули в ведомстве.

Все вопросы приближены к реальным жизненным ситуациям, с которыми сталкивается каждый горожанин. Экзамен состоит из 60 заданий, разделенных на две категории: восприятие устной речи на слух и чтение текста. На всю процедуру отводится ровно один час и десять минут.

Как подготовиться и пересдать

Будущим резидентам не стоит опасаться провала, поскольку правила дают право на ошибку, отмечают в Минтруда. При неудачной попытке закон позволяет пересдать экзамен еще два раза в течение месяца. Официальные результаты поступают кандидатам в течение трех рабочих дней.

Желающие потренироваться заранее могут обратиться за помощью в специальные центры адаптации и интеграции. Там эксперты бесплатно консультируют претендентов, показывают примеры заданий и объясняют структуру КАЗТЕСТа.