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Социум

Плеснул энергетиком в лицо кассиру: мужчина устроил конфликт в супермаркете Уральска

Инцидент произошел в кассовой зоне магазина.
Варвара Тыщенко
Плеснул энергетиком в лицо кассиру: мужчина устроил конфликт в супермаркете Уральска
Изображение сгенерировано ИИ

Суд в Уральске арестовал на 5 суток мужчину, который устроил скандал с кассиром в супермаркете и плеснул ей в лицо энергетиком, сообщает официальный Telegram-канал судов Западно-Казахстанской области.

Инцидент произошел в кассовой зоне магазина. Между посетителем и сотрудницей возник конфликт, в ходе которого мужчина стал оскорблять кассира нецензурной бранью, унижая ее честь и достоинство. На этом дебошир не остановился: он открыл банку энергетического напитка и выплеснул жидкость женщине в лицо.

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Как отметили в ведомстве, своими действиями нарушитель продемонстрировал явное пренебрежение общепринятыми нормами, проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок.

В суде мужчина полностью признал свою вину и согласился с составленным протоколом. Постановлением суда он признан виновным по статье о мелком хулиганстве (статья 434 часть 1 КоАП РК), ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.

Постановление вступило в законную силу.

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