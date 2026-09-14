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Происшествия

Уроженца ЗКО арестовали за дебош в торговом центре Косшы

Инцидент произошел 12 сентября.
Варвара Тыщенко
Уроженца ЗКО арестовали за дебош в торговом центре Косшы
Коллаж: стоп-кадры из видео Polisia.kz

12 сентября в полицию города Косшы Акмолинской области поступило сообщение о мужчине, который находился в торговом объекте в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, сообщает Polisia.kz. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Правонарушителем оказался 34-летний уроженец Сырымского района Западно-Казахстанской области. Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

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- Он привлечен к административной ответственности. Решением суда нарушителю назначен административный арест сроком на 15 суток, - говорится в сообщении.

Полиция предупреждает: нарушение общественного порядка не останется без правовых последствий.

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