Уроженца ЗКО арестовали за дебош в торговом центре Косшы

12 сентября в полицию города Косшы Акмолинской области поступило сообщение о мужчине, который находился в торговом объекте в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, сообщает Polisia.kz. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Правонарушителем оказался 34-летний уроженец Сырымского района Западно-Казахстанской области. Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

- Он привлечен к административной ответственности. Решением суда нарушителю назначен административный арест сроком на 15 суток, - говорится в сообщении.

Полиция предупреждает: нарушение общественного порядка не останется без правовых последствий.