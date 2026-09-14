«Казахмыс» направил 214,7 млн теңге на обновление Карагайлинской обогатительной фабрики

В 2026 году на комплексный ремонт административно-бытового корпуса (АБК) с общежитием Карагайлинской обогатительной фабрики (КОФ) общей площадью 1 326 кв. м направлено 214,7 млн теңге.



Работы начались 2 июля 2026 года и включают обновление внутренних помещений, фасада, кровли, инженерных и других элементов здания. На текущем этапе полностью заменено кровельное покрытие, проведена обработка деревянных конструкций кровли огнебиозащитным составом, выполнены облицовка фасада металлосайдингом и замена ПВХ-окон. Внутри здания проведена перепланировка помещений второго этажа, демонтирована старая отделка стен, пола и потолка. Стены оштукатурены и подготовлены под покраску. В душевых и санитарных комнатах укладывается настенная и напольная плитка, установлены биметаллические радиаторы.



В августе завершены ремонт кровли и остекление здания, началась обшивка фасада. В настоящее время продолжаются работы по внутренней отделке помещений первого этажа, а также устройство бетонной отмостки здания. Завершено благоустройство прилегающей территории: отремонтировано и уложено асфальтное покрытие на дороге от контрольно-пропускного пункта до АБК. Завершение ремонта АБК с общежитием планируется до конца года.



В 2026 году "Казахмыс" направил 2,44 млрд теңге на улучшение условий труда и обновление административно-бытовой инфраструктуры. Средства направлены на капитальные и текущие ремонты административно-бытовых корпусов, здравпунктов, общежитий, столовых, душевых, лабораторий и других объектов. Программа является частью системной работы компании по созданию современных, безопасных и комфортных условий для работников и последовательному обновлению социальной и производственной инфраструктуры.



Справочно: Карагайлинская обогатительная фабрика входит в состав филиала "Qaragayly Tau-ken ondirisi" и перерабатывает полиметаллические руды месторождений Абыз, Ақбастау и Хаджиконган. Производственная мощность предприятия составляет 1,4 млн тонн руды в год. Основная продукция - медный и пиритный концентраты.