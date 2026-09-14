Отключение горячей воды продлили в Уральске

Подачу горячей воды приостанавливали из-за подготовки ТЭЦ к осенне-зимнему периоду с 7 по 13 сентября. Остановка была необходима для проведения технической диагностики, гидравлических испытаний, ревизии и ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также подготовки тепловых сетей к отопительному сезону.

- В связи с продолжением ремонтных работ на Уральской ТЭЦ сроки подключения горячего водоснабжения переносятся. Подключение горячего водоснабжения планируется 15 сентября 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим вас за понимание и терпение, - обратились к уральцам в ТОО "Жайыктелоэнерго".