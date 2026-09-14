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Социум

Отключение горячей воды продлили в Уральске

Горячую обещали подать уральцам 13 сентября.
Кристина Кобина
Отключение горячей воды продлили в Уральске
Фото сгенерировано с помощью ИИ

Подачу горячей воды приостанавливали из-за подготовки ТЭЦ к осенне-зимнему периоду  с 7 по 13 сентября. Остановка была необходима для проведения технической диагностики, гидравлических испытаний, ревизии и ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также подготовки тепловых сетей к отопительному сезону.

- В связи с продолжением ремонтных работ на Уральской ТЭЦ сроки подключения горячего водоснабжения переносятся. Подключение горячего водоснабжения планируется 15 сентября 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим вас за понимание и терпение, - обратились к уральцам в ТОО "Жайыктелоэнерго".

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