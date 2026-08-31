На неделю весь Уральск останется без горячей воды

Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду с 7 по 13 сентября 2026 года включительно будет произведена полная остановка теплогенерирующего оборудования Уральской ТЭЦ.

- В связи с этим в указанный период будет временно прекращена подача горячей воды потребителям города от ТЭЦ. Остановка необходима для проведения технической диагностики, гидравлических испытаний, ревизии и ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также подготовки тепловых сетей к отопительному сезону, - пояснили в ЖТЭ.