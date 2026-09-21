Военную технику из Казахстана направляют в Россию: названа причина

Передислокация связана с проведением плановых учений ОДКБ, которые пройдут с 24 сентября по 3 октября.

Министерство обороны РК разъяснило причины переброски казахстанской военной техники железнодорожным транспортом в сторону России, опубликовав соответствующие кадры подготовки составов. Как пояснили в ведомстве, передислокация связана с проведением плановых учений ОДКБ, которые пройдут с 24 сентября по 3 октября.

В связи с этим в период с 21 сентября по 5 октября осуществляется плановое передвижение личного состава и вооружения по территории Казахстана вплоть до станции Мисяш в Челябинской области и обратно. По информации Минобороны, маневры направлены на отработку навыков перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения учебно-боевых задач.



В пресс-службе оборонного ведомства также обратились к населению и СМИ с убедительной просьбой сохранять спокойствие.