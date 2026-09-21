На неделю закроют движение на участке улицы в Уральске

С 21 по 28 сентября автомобилистам придется объезжать участок улицы Каримуллина от улицы Штыбы до ТД "Парасат". Как сообщили в акимате Уральска, здесь разворачиваются дорожно-ремонтные работы, из-за чего движение всех видов транспорта будет полностью перекрыто.

Ограничения вступили в силу в понедельник, 21 сентября, в 10:00, а завершить ремонт и открыть дорогу планируют через неделю - 28 сентября к 07:00.

- Мы просим водителей заранее планировать свои маршруты и внимательно следить за временными дорожными знаками, которые помогут сориентироваться на месте, - отметили в акимате.

Дорожники заранее благодарят горожан за терпение и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

