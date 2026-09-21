БРИКС создает новые возможности для развития Глобального Юга

18-й саммит БРИКС прошел 12 — 13 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Встреча лидеров 11 стран объединения состоялась в год 20-летия БРИКС. Под девизом «Построение устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития» главы государств обсудили расширение экономического и финансового взаимодействия, вопросы глобального управления, технологическое сотрудничество и общие вызовы, стоящие перед странами Глобального Юга.

В саммите приняли участие представители Китая, Бразилии, России, Индии, Южной Африки, Египта, Эфиопии, Индонезии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Среди участников — Председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и другие. Саммит возглавил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По итогам встречи лидеры приняли Нью-Делийскую декларацию, подтвердив намерение укреплять сотрудничество БРИКС по трем основным направлениям — политике и безопасности, экономике и финансам, а также гуманитарным и межобщественным связям. Отдельное внимание было уделено реформированию глобального управления и усилению роли развивающихся стран в международной системе. Именно в этом контексте БРИКС рассматривает развитие практического сотрудничества как один из ключевых инструментов расширения возможностей стран Глобального Юга.

В своем выступлении на заседании XVIII саммита БРИКС, Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что за 20 лет поступательного наращивания БРИКС продемонстрировал динамичную жизненную силу и стал самой влиятельной площадкой сотрудничества в мире для формирующихся рынков и развивающихся стран.

«Это было 20 лет самостоятельного развития и укрепления. Выступая авангардом Глобального Юга, страны БРИКС сохраняют приверженность независимости и самостоятельности, активно изыскивают собственные пути развития в соответствии с национальными реалиями, служат образцом консолидации и единства растущих рынков и развивающихся государств», — сказал он.

По его словам за прошедшие два десятилетия организация смогла наладить и нарастить сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, финансов, науки и техники, перейти на новый этап высококачественного развития сотрудничества Большого БРИКС.

«Ныне на фоне невиданных за столетие стремительных перемен, подъема Глобального Юга и необратимого становления многополярного мира, по-прежнему, не дают покоя деструктивные тренды, прежде всего унилатерализм и силовая политика, многосторонность и миропорядок подвергаются серьезным испытаниям на прочность. Остро стоит дефицит мира, развития, безопасности и управления. Выдвинутые мной инициативы в сфере глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации и глобального управления нацелены именно на то, чтобы устранить имеющиеся дефициты и построить более прекрасный мир», — продолжил Председатель КНР.

Он отметил, что страны БРИКС должны оставаться в авангарде продвижения инновационного развития, поддержания мира и стабильности, продвижения межцивилизационного взаимообогащения, преобразования и совершенствования глобального управления.

«За 20 лет мы прошли весьма непростой путь. Солидарность и сотрудничество всегда служат источником энергии развития дела БРИКС. Важно придерживаться принципа открытости и искренности, стремиться к общему при сохранении различий, уважать ключевые озабоченности друг друга, путем диалога укреплять взаимопонимание и преодолевать разногласие, обеспечивать устойчивое развитие сотрудничества БРИКС на долгосрочную перспективу», — заключил он.

Стоит отметить, что Китай выступит следующим председателем и примет у себя XIX саммит БРИКС в 2027 году. Китайская сторона готова в рамках своего председательства сообща с партнерами объединять усилия и углублять взаимопонимание, открывать третье золотое десятилетие сотрудничества БРИКС и светлое будущее во имя совместного развития и процветания.

Развитие и сотрудничество в фокусе

Развитие остается одним из ключевых направлений деятельности БРИКС с момента создания объединения. Новый банк развития БРИКС (НБР), создание которого активно поддерживал лидер КНР Си Цзиньпин, к концу 2025 года одобрил 139 проектов с общим объемом финансирования около 43 миллиардов долларов. Средства направляются, в частности, на развитие возобновляемой энергетики, транспортной инфраструктуры, доступного жилья и систем водоснабжения. Таким образом, финансирование НБР призвано способствовать улучшению условий жизни населения в странах Глобального Юга.

Как отметил в интервью МойГород международный политолог, PhD Кайрат Батырбаев, БРИКС сегодня формируют примерно 40% мирового ВВП по паритету покупательной способности, что означает, что решения, принимаемые внутри объединения, реально влияют на глобальные торговые и финансовые потоки.

«Практическим инструментом развития выступает Новый банк развития, созданный в 2014 году с уставным капиталом в 100 миллиардов долларов. Он уже одобрил проекты на десятки миллиардов долларов в энергетике, транспорте, водоснабжении и городской инфраструктуре стран объединения. Для государств Глобального юга это означает альтернативный источник финансирования, не завязанный исключительно на традиционные институты вроде Всемирного банка. При этом важно понимать, что участники БРИКС очень разные по масштабу экономики и по интересам, поэтому эффективность объединения зависит не только от политических заявлений, но и от способности довести конкретные проекты до реализации», — отметил эксперт.

Еще одним инструментом промышленного взаимодействия стал Китайский центр БРИКС по промышленным мощностям, который создает платформу для сотрудничества в промышленной сфере, передачи технологий и установления деловых связей между компаниями. Международные исследователи отмечают, что в последние пять лет Глобальная инициатива развития и сотрудничество в рамках БРИКС взаимно усиливали друг друга. В частности, это способствовало повышению роли вопросов развития в международной повестке и переходу от общих устремлений к конкретным результатам для стран с формирующейся экономикой.

Вместе с тем, по мнению политолога одно из наиболее заметных направлений сегодня — это расчеты в национальных валютах. По российским данным, в 2024 году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах РФ с партнерами по БРИКС достигла 90%, а доля юаня во внешней торговле КНР выросла примерно до 52% при снижении доли доллара до 43%. Это уже устойчивая тенденция. Второе направление связанно с энергетикой и в целом инфраструктурными проектами, которые финансирует Новый банк развития, включая переход к более чистой энергетике.

«Третье, особенно значимое для нашего региона, направление включает транспортную связанность. Товарооборот Казахстана с Китаем по итогам 2025 года превысил 48 миллиардов долларов, а через территорию Казахстана проходит более 85% сухопутных грузов между Китаем и Европой. Железнодорожные перевозки между двумя странами в прошлом году достигли 35,6 миллиона тонн с ростом на 11%. Торговля Китая со всей Центральной Азией впервые превысила 100 миллиардов долларов, поднявшись до 106,3 миллиарда. Это направление напрямую перекликается с логистическими интересами стран БРИКС, которые ищут альтернативные маршруты доставки товаров», — заметил Кайрат Батырбаев.

В-четвертых, эксперт обратил внимание на цифровую экономику, в особенности цифровые валюты центральных банков. Китай здесь лидер, объем операций с цифровым юанем уже превысил эквивалент 250 миллиардов долларов. Пятое направление связанно с сельским хозяйством и продовольственной безопасностью. Например, товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Китаем в 2025 году составил почти два миллиарда долларов, что на 36,8% больше по сравнению с 2024 годом. Для Казахстана, который не входит в БРИКС, но плотно связан торговыми и логистическими маршрутами с ключевыми участниками объединения, именно транспортное и энергетическое сотрудничество, а также участие в отдельных проектах Нового банка развития на правах партнера, представляют наиболее практический интерес.

Продовольственная безопасность и технологии

На фоне сложных вызовов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и изменения климата страны БРИКС расширяют сотрудничество, выходя за рамки исключительно экономического роста и уделяя больше внимания совместному снижению общих рисков. На встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС в июне 2026 года приоритетными направлениями были названы продовольственная безопасность, торговля сельскохозяйственной продукцией, климатоустойчивое земледелие и инновации.

На страны БРИКС приходится около 42% мировых сельскохозяйственных земель и производства зерна. В этих условиях такие инициативы, как предлагаемая Зерновая биржа БРИКС, могут способствовать укреплению цепочек поставок продовольствия и повышению устойчивости мирового продовольственного рынка. Как отмечают специалисты, такой подход перекликается с принципами Глобальной инициативы по безопасности, которая выступает за общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую безопасность. Ее логика заключается в том, что долгосрочная стабильность невозможна без защиты фундаментальных условий для развития.

БРИКС стремится не только создавать условия для экономического развития стран — участниц, но и расширять их возможности влиять на формирование международных правил и в том числе в сфере передовых технологий. В принятом в 2025 году заявлении БРИКС по вопросам управления искусственным интеллектом была подчеркнута необходимость создания инклюзивной цифровой экосистемы. Такой подход предполагает, что развивающиеся государства должны быть не только потребителями новых технологий, но и участниками формирования правил их использования.

Сегодня сотрудничество в рамках БРИКС выходит далеко за рамки торгово-экономических связей. Страны объединения развивают взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, цифровых технологиях, образовании и гуманитарной сфере, создавая дополнительные возможности для практического сотрудничества между государствами Глобального Юга. Особое значение приобретает развитие механизмов, которые позволяют странам не только привлекать финансирование и технологии, но и совместно формировать новые правила взаимодействия. От продовольственной и энергетической безопасности до искусственного интеллекта, повестка БРИКС постепенно охватывает вопросы, которые напрямую влияют на долгосрочные перспективы развития всего мира.

На этом фоне четыре глобальные инициативы Китая находят точки соприкосновения с различными направлениями работы БРИКС. Их объединяет акцент на многостороннем сотрудничестве, взаимной выгоде и более активном участии развивающихся государств в решении глобальных вопросов. Для стран Глобального Юга БРИКС, таким образом, становится одной из площадок, где можно не только обсуждать общие вызовы, но и выстраивать конкретные механизмы сотрудничества: от инфраструктурных проектов и торговли до технологического обмена и совместного участия в формировании международной повестки.