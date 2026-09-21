Самолет взорвался в воздухе и рухнул на жилые дома: погибли 270 человек

огибли все 259 человек, находившиеся на борту, а также 11 жителей города.

21 декабря 1988 года пассажирский Boeing 747 авиакомпании Pan Am, выполнявший рейс 103 из Лондона в Нью-Йорк, потерпел катастрофу над шотландским городом Локерби. Самолет разрушился в воздухе после взрыва, а его обломки упали на жилые кварталы. Погибли все 259 человек, находившиеся на борту, а также 11 жителей города. Общее число жертв составило 270 человек, передает МойГород.

Трагедия произошла вечером 21 декабря. Самолет выполнял регулярный трансатлантический рейс из лондонского аэропорта Хитроу в Нью-Йорк. После взрыва лайнер разрушился над Локерби, а падение крупных фрагментов воздушного судна привело к разрушениям на земле.

Что произошло с самолетом

Расследование установило, что причиной катастрофы стал взрыв взрывного устройства на борту. В результате Boeing 747 разрушился во время полета, после чего обломки рухнули на город.

Разбившийся самолёт за 1 год и 5 месяцев до катастрофы

В официальных материалах шотландских властей трагедия описывается как теракт. На земле погибли 11 жителей Локерби, а также были разрушены 21 жилой дом. Масштаб происшествия стал серьезным испытанием для спасательных служб и местных жителей.

Работы на месте катастрофы начались практически сразу. Специалистам предстояло обследовать большую территорию, собрать фрагменты самолета и установить личности погибших.

Расследование продолжалось годами

Катастрофа стала одним из самых масштабных и сложных уголовных расследований в истории Шотландии. Следователи из Великобритании и США на протяжении многих лет изучали обстоятельства взрыва, происхождение взрывного устройства и возможную причастность подозреваемых.

Обломок носовой части рейса 103

В 1998 году США и Великобритания предложили передать двух ливийских подозреваемых для судебного разбирательства. Ливия согласилась с этой схемой, после чего процесс начался в Нидерландах в мае 2000 года.

31 января 2001 года суд признал Абдельбасета аль-Меграхи виновным в организации взрыва. Его сообвиняемый Ламин Фхимах был оправдан. Апелляция Меграхи была отклонена в 2002 году, а в 2021 году шотландский суд оставил его обвинительный приговор в силе после рассмотрения второй апелляции.

Почему дело не завершилось одним приговором

После осуждения Меграхи расследование возможной причастности других людей продолжилось. Шотландские прокуроры неоднократно заявляли, что работа по установлению всех участников преступления не прекращалась.

В декабре 2020 года американские власти предъявили обвинения Абу Агиле Масуду, бывшему сотруднику ливийской разведки. Его подозревали в изготовлении взрывного устройства, использованного при атаке на рейс Pan Am 103.

Раскладка обломков рейса 103



Шотландские следственные органы продолжили сотрудничество с американскими коллегами. В 2022 году прокуратура Шотландии сообщала, что Масуд находится под стражей в США и обвиняется, в частности, в уничтожении воздушного судна, повлекшем гибель людей.

При этом шотландская сторона подчёркивала, что расследование не прекращается и направлено на установление всех лиц, причастных к преступлению.

Жертвы катастрофы

Большинство погибших находились на борту Boeing 747. Среди них были пассажиры разных национальностей и члены экипажа. Еще 11 человек погибли на земле после падения обломков самолета на Локерби.

Среди погибших были и студенты американского Syracuse University. В результате теракта университет потерял 35 своих студентов. Позднее между учебным заведением и Локерби установились тесные связи, а в память о погибших была создана специальная стипендиальная программа.

Для жителей Локерби последствия трагедии не ограничились самой ночью катастрофы. Спасатели, полиция, военные, медики и местные жители принимали участие в масштабной операции по поиску погибших и расчистке территории.

Мемориал рейсу 103

Память о погибших

Катастрофа Pan Am 103 остается одной из самых известных трагедий в истории гражданской авиации и крупнейшим террористическим актом на территории Великобритании по числу погибших. Спустя десятилетия родственники жертв и власти разных стран продолжают проводить памятные мероприятия.

В декабре 2024 года, к 36-й годовщине трагедии, британские власти вновь почтили память 270 погибших — пассажиров, членов экипажа и жителей Локерби.

Расследование обстоятельств теракта продолжалось и после вынесения приговора Меграхи. Шотландские прокуроры заявляли, что давность преступления не является основанием для прекращения работы по установлению всех причастных к трагедии.