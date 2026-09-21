Пассажирский самолет разбился возле села: погибли почти 300 человек

На борту находились 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никому из них выжить не удалось.

17 июля 2014 года пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины. Самолёт упал в районе села Грабово, неподалёку от Тореза в Донецкой области. На борту находились 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никому из них выжить не удалось, передает МойГород

Катастрофа произошла в период вооружённого конфликта на востоке Украины. Самолёт выполнял международный пассажирский рейс и находился в воздушном пространстве над территорией, где шли боевые действия.

Что произошло во время последнего полёта

Boeing 777 вылетел из Амстердама в направлении Куала-Лумпура и набрал крейсерскую высоту около 10 километров. До момента катастрофы полёт проходил в штатном режиме.

Разбившийся самолёт за 3 года и 7 месяцев до катастрофы

По данным расследования Нидерландского совета по безопасности, примерно в 13:20 по всемирному координированному времени рядом с кабиной пилотов произошёл взрыв боевой части ракеты. После этого самолёт получил многочисленные повреждения и разрушился ещё в воздухе.

Обломки воздушного судна, а также тела погибших оказались разбросаны на значительной территории в районе Грабово. Из-за масштаба катастрофы и особенностей места происшествия работы по поиску и идентификации погибших заняли продолжительное время.

Первые версии катастрофы

Практически сразу после падения самолёта возник вопрос о причине произошедшего. На тот момент восток Украины был зоной вооружённого конфликта, поэтому стороны противостояния выдвигали взаимные обвинения.

Среди рассматриваемых версий была атака с применением ракеты класса «земля — воздух». Также обсуждались другие возможные сценарии поражения воздушного судна.

Исследование обломков лайнера на месте катастрофы

Для установления обстоятельств трагедии было организовано международное расследование. Украинская сторона передала техническую часть работы Нидерландам. В расследовании принимали участие специалисты из нескольких государств.

Что установили следователи

В октябре 2015 года Нидерландский совет по безопасности представил итоговый отчёт о технических причинах катастрофы.

Согласно выводам расследования, самолёт был уничтожен в результате взрыва боевой части ракеты 9N314M, запущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук». Взрыв произошёл в непосредственной близости от кабины пилотов, слева и выше неё.

Первое прибытие тел погибших в аэропорт Эйндховена (Нидерланды)

Следователи установили и район, с которого была произведена пуск ракеты. Речь шла о территории площадью около 320 квадратных километров в восточной части Украины, которая на мом