Сырье должно работать на страну: будущее медной промышленности Казахстана

В Послании Президента Республики Казахстан 2025 года подчеркивалось, что горно-металлургический комплекс формирует около 8% экономики страны и обладает высоким потенциалом роста за счет выпуска продукции высоких переделов. Профессор ГМИ им. О. А. Байконурова, доктор PhD Омирсерик Байгенженов на своей странице в Facebook отметил, что для отечественной медной отрасли данный вопрос имеет ключевое значение, передает МойГород.

По мнению ученого, несмотря на богатую сырьевую базу и наличие крупных обогатительных комбинатов, в стране сохраняется дисбаланс между добычей и металлургической переработкой. Действующие мощности — Балхашский и Жезказганский медеплавильные заводы, введенные в эксплуатацию в 1938 и 1971 годах, постоянно модернизируются, однако рынку требуются принципиально новые производственные объекты. В 2025 году Казахстан отправил на экспорт порядка 1,42 млн тонн медных руд и концентратов.

«С технологической точки зрения здесь важно понимать одну вещь: медный концентрат — это не конечный продукт. Экспортируя концентрат, страна фактически передает за рубеж и часть последующей технологической цепочки создания стоимости», — подчеркнул Омирсерик Байгенженов.

Решением проблемы станет строительство нового медеплавильного завода в Балхаше. Согласно инвестсоглашению с Правительством, объем частных вложений составит 750 млрд тенге. Работы стартуют в 2027 году, а запуск намечен на 2030 год. Мощность предприятия составит 300 тыс. тонн катодной меди, 10 тонн золота, 300 тонн серебра и более 1,5 млн тонн серной кислоты в год. Проект создаст около 1,2 тыс. постоянных рабочих мест.

Эксперт считает необходимым выстроить в Казахстане всю цепочку, начиная с добычи руды и производства концентрата до выпуска черновой, анодной и катодной меди с последующим изготовлением проката и сплавов.

Наличие катодной меди позволит наладить локальное производство катанки, кабелей, медных труб, фольги и комплектующих для машиностроения. В результате реализация балхашского проекта увеличит ежегодный объем производства меди в республике до более чем 800 тыс. тонн.